ИРИНА МЕНЬШИКОВА,

директор Чувашского национального музея.

«Проект «Пушкинская карта», о котором 30 июня рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, стал для нас приятным сюрпризом. Эта инициатива даст возможность молодым людям от 14 до 22 лет еще больше приобщиться к миру культуры. На карту планируется начислять три тысячи рублей. Их можно будет потратить на посещение концертных залов, музеев, выставочных залов. Проект начнет работать уже в течение сентября — декабря этого года. Ждем его реализации и всегда рады видеть молодых людей в нашем Чувашском национальном музее!»