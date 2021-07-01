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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ИРИНА МЕНЬШИКОВА,

директор Чувашского национального музея.

 

«Проект «Пушкинская карта», о котором 30 июня рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, стал для нас приятным сюрпризом. Эта инициатива даст возможность молодым людям от 14 до 22 лет еще больше приобщиться к миру культуры. На карту планируется начислять три тысячи рублей. Их можно будет потратить на посещение концертных залов, музеев, выставочных залов. Проект начнет работать уже в течение сентября — декабря этого года. Ждем его реализации и всегда рады видеть молодых людей в нашем Чувашском национальном музее!»

Опубликовано: 5 июля 2021 г.


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