Вдали от мегаполисов и интернета

В Чувашии искали самые красивые деревни и городки

Чувашские деревни и малые города могут войти в список «Самых красивых деревень и городков России». Его составляет одноименная ассоциация, созданная в стране в 2014 году. В поисках претендентов на такой высокий статус эксперты отправляются в разные уголки нашей необъятной Родины и проводят всестороннюю оценку местности. На четыре дня в рамках экспедиции «Поволжье» они остановилась и в Чувашии. Путь путешественников пролегал по пяти районам республики, а знакомство с регионом началось с Козловки.

Деревни живые и не очень

Группа в составе десяти человек колесит по городам и весям Поволжья на четырех огромных джипах и мотоцикле. Выбор железных коней не случаен — российские дороги непредсказуемы. Впрочем, как заметили участники, наши дороги зря ругают — в этой части России они вполне приличные. В Чувашию въехали со стороны Татарстана, и первое, что удивило, — неприметное обозначение границы республики. «Хочется чего-то более заметного, тем более что у вывески региона туристы любят делать фотографии», — обратили внимание они.

Населенные пункты оценивают строго. В списке — с десяток самых разных критериев: от однородности архитектуры (сайдинг и профнастил на фоне старинных зданий — сразу жирный минус) и развитости инфраструктуры до гастрономии, гостеприимства, экологии, чистоты улиц и занятости местных жителей. Такое «сито», понятно, выдерживают немногие. Из почти трех тысяч заявленных населенных пунктов в ассоциацию за все время ее существования принято всего 25. Это, например, деревня Зехнова в Архангельской области, которая ни разу не перестраивалась почти за пять веков. Или село Вятское под Ярославлем, занесенное в список «самых красивых» под номером один. Там, кстати, находится штаб-квартира организации. В селе около девятисот жителей, но ежегодно посмотреть на него приезжают 300 тысяч туристов. Благодаря гостям селяне нашли работу в местных музеях (их там 15!), гостиницах, ресторане. А кто-то просто солит на продажу знаменитые вятские огурцы…

Одно из главных условий, чтобы стать «самыми красивыми», — аутентичность. Как рассказали участники экспедиции, деревня обязательно должна быть живой, чтобы, попав туда, посетители не ощущали себя, как в музее или искусственном этнопарке. Каждые пять лет членство в ассоциации нужно подтверждать — если в деревне или городке построили кирпичные дворцы или пространство огородили заборами из профлиста, могут исключить.

Слово эксперту ЗОЯ ТРИФОНОВА, начальник отдела развития туризма и ремесел Минэкономразвития Чувашии: — Сельский туризм многогранен. Турист не поедет в деревню просто жить, причем не в самых люксовых условиях. Соответственно нужны не просто места размещения, а интересные, нетривиальные программы пребывания, гастрономия, интерактив — к примеру, создать что-то своими руками. И на селе все это можно очень хорошо реализовать. Надеемся, эта экспедиция позволит самим жителям деревень по-другому посмотреть на себя и найти в сельском туризме для себя возможности. Мы много зацикливались на инфраструктуре, говорили, что нет дорог и тому подобное. Но на самом деле турист все это понимает и едет в деревню за аутентичностью. Сельский туризм в этом плане — настоящая жемчужина в ларце. Мимо него все проходили, а это, оказывается, очень востребовано, когда из мегаполисов люди вырываются на природу, чтобы не был доступен телефон, не ловил интернет. Люди готовы за этим ехать.

Козловка — «женский» город России

Старинная Козловка, без сомнения, запомнится экспертам своими людьми. Гостей на набережной Волги радушно приветили артисты местного фольклорного коллектива средненизовых чувашей «Эткер» из деревни Шименеево. Ансамбль уникальный: в коллективе 30 человек, причем все они — не профессиональные артисты, а простые люди: хмелеводы, рыбоводы, многие — весьма почтенного возраста. И песни у них такие же — о простых козловских людях и их заботах. Руководит коллективом вот уже почти 50 лет заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Георгиевна Ефимова. Несколько лет назад «Эткер» с успехом выступил на международном фестивале народной песни «Добровидение» в Санкт-Петербурге.

Путешественникам артисты показали обряд встречи гостей пивом и научили игре на чувашском барабане, обитом бычьим пузырем. Охотно отвечали и на вопросы о чувашском костюме, который сразу же привлек внимание экспертов. Лия Макарова рассказала о своем нагрудном украшении шульгеме, доставшемся ей от прабабушки, а Вера Чечекова — о старинном тенге, тоже перешедшем ей по наследству.

Раскинувшаяся между зелеными холмами — Крутышкой и Пушкинским — Козловка поразила гостей своим живописным волжским пейзажем. Стиль города они определили как эклектика: на одной улице располагались и здание конца 19 века дом купца Волчкова, больше похожее на храм, в котором сейчас располагается районный Дом правосудия, и бывшая гостиница советских времен, и торговые объекты с пресловутым сайдингом.

Тем не менее городок, который сами козловчане называют маленьким зеленым сердечком Поволжья, имеет большие перспективы для развития туризма. Когда-то именно волжские красоты привлекли в Козловку многих знаменитых людей: историка Николая Арцыбашева, математика Николая Лобачевского. В городе находится единственный в России дом-музей гениального ученого — он был построен самим Лобачевским в 1848 году в окрестностях Козловки, где он жил до 1856 года. Памятник культуры федерального значения с прошлого года находится на реконструкции и временно недоступен для туристов, которые очень любят посещать это место. Особенно путешественники из Казани. Николай Лобачевский, как известно, был ректором Казанского университета, и гости из соседней республики считают своим долгом заглянуть туда, совершая круизы по Волге.

Как рассказала директор Дома-музея Лобачевского Марина Солдатихина, наплыв туристов наблюдается летом. До пандемии только в музей заглядывали до трех тысяч гостей из других городов. Отсутствие причальной стенки, конечно, играет свою роль — теплоходы с туристами проплывают мимо. В былые времена в Козловке ежегодно останавливались до 80 судов. «Туристы любили нашу зеленую стоянку за то, что она действительно зеленая. В крупных городах до пляжа человеку с теплохода топать далеко, а у нас можно сразу искупаться — пляж хороший, песчаный. И это наш большой плюс», — поделилась наблюдениями Марина Солдатихина.

Справка «СЧ»

Первое упоминание о Козловке восходит к 1671 году. Известный писатель Александр Радищев, как-то проплывая мимо Козловки, записал в своем дневнике: «Утром проплыли мимо деревни, где грузят много хлеба и построено много амбаров». В 18 веке в этих местах было целых девять пристаней. Торговали хлебом, яйцами, лесом. Причем так бойко, что чебоксарские купцы даже написали депешу губернатору с просьбой закрыть козловские пристани, дабы не отбирали покупателей.

Знаменита Козловка и другими объектами. В городе находится домик баронов Жомини. Перед Октябрьской революцией они были одними из самых крупных землевладельцев в Чувашии. Швейцарское семейство разбогатело за счет доходов от сдачи в аренду земли под ярмарку и базар в Козловке, держало два трактира, хлебную и дровяную пристани и занималось перевозкой грузов по Волге. Даже лед на реке считался собственностью Жомини: на берегу сидел сторож и следил, чтобы крестьяне не растащили его для своих погребов. А строчка о них поэта-декабриста Дениса Давыдова в «Песне старого гусара» «Жомини да Жомини! А об водке — ни полслова!» стала поговоркой.

По поводу названия города тоже ходит много легенд. Согласно самой смешной и неправдоподобной, в этих местах водилось много козлов. По другой версии, поселение названо в честь помещика Козлова. Звучное имя, кстати, в городе научились хорошо обыгрывать: в свое время в Козловке на всю Россию гремел фестиваль капусты. И сейчас здесь любят этот овощ — один местный аграрий заработал даже славу «капустного» магната.

А вот еще интересная деталь. Козловка входит в топ-10 самых «женских» городов России. Все потому, что гораздо больше половины местного населения — представительницы слабого пола. В городе расположена крупная женская колония, а заключенных автоматически относят к жителям населенного пункта. Режимный объект, к слову, тоже может попасть на туристическую карту региона. Есть предложение выпускать на его базе сувениры по примеру тюрьмы «Черный дельфин» для пожизненно осужденных в Соль-Илецке Оренбургской области. Там придумали открыть сувенирную лавку при колонии особого режима, которая мгновенно стала интересной и узнаваемой особенностью этого популярного у туристов курортного местечка.

Кстати

Татьяна Ларина «родом» из Чувашии?

В Козловке есть красивая легенда: будто бы Пушкина, когда он собирал материал о Емельяне Пугачеве, настолько впечатлило название козловской деревни Ларино Белая Воложка — позже она стала селом Беловолжское, что своей героине Татьяне он дал фамилию Ларина.

Главный приз — поток туристов

Вот таким перед участниками экспедиции предстал городок-шкатулка Козловка. А впереди экспертов ждали в Урмарском, Цивильском, Мариинско-Посадском, Ядринском и Чебоксарском районах. Эксперты знакомились с сельскими ремеслами, слушали рассказы о местных памятниках культуры, изучали чувашские обряды и участвовали в театрализованных представлениях, пробовали национальные блюда.

Так, в Цивильском районе члены экспедиции побывали на плантациях хмеля Института хмелеводства, а в этнокомплексе «Ясна» увидели, как в Чувашии варят пиво. В деревне Большие Чаки Урмарского района встретились с ремесленником по дереву Алексеем Николаевым, а в Атнашах побывали на месте будущего этнопарка рун «Аруна», где уже появился первый объект. Еще в одной деревне этого же района, Шоркистры, гостей пригласили за праздничный чувашский стол, на котором в изобилии были представлены «уйран окрошки» — кефирная окрошка, «пюремеч» — ватрушка с картошкой, «сутин» — холодец, «хуплу» — круглый пирог из мяса и лука, «кулач» — каравай, «сăра» — пиво и многие другие блюда. Приятно удивил гостей и Мариинский Посад — его путешественники назвали «маленьким Суздалем».

Главная интрига — назовут ли наши деревни и городки самыми красивыми — еще не раскрыта. Как рассказал президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов, по завершении экспедиции по каждой деревне участники экспедиции составят отчет, рассмотрят его на комиссии по качеству, выставят баллы и вынесут свой вердикт. В населенных пунктах, достойных звания, установят специальный знак, а деревня получит главную награду — известность у туристов.

А в Урмарском районе президент ассоциации Александр Мерзлов (в центре) вместе с коллегами познакомились с ремеслом местных резчиков по дереву. Фото urmary.cap.ru