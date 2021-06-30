Автодорогу в Аликово отремонтируют

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Аликовском районе дорожные рабочие приступили к ремонту автодороги «Аликово — Старые Атаи — «Сура». Автотрасса протяженностью 15 км будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В текущем году в планах выполнить реконструкцию 8 км дороги. Сейчас на участке ведутся работы по снятию старого дорожного полотна и выравниванию асфальта. Также строители рассчитывают приступить к укладке верхнего слоя и перейти к обустройству обочин.
Ремонт будет осуществляться в течение двух лет и предусматривает работы по усилению дороги, укреплению обочин, кюветов, водопропускных труб и монтажу остановочных павильонов.

Опубликовано: 1 июля 2021 г.


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