Автодорогу в Аликово отремонтируют

В Аликовском районе дорожные рабочие приступили к ремонту автодороги «Аликово — Старые Атаи — «Сура». Автотрасса протяженностью 15 км будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В текущем году в планах выполнить реконструкцию 8 км дороги. Сейчас на участке ведутся работы по снятию старого дорожного полотна и выравниванию асфальта. Также строители рассчитывают приступить к укладке верхнего слоя и перейти к обустройству обочин.

Ремонт будет осуществляться в течение двух лет и предусматривает работы по усилению дороги, укреплению обочин, кюветов, водопропускных труб и монтажу остановочных павильонов.