Все семьи с 6-летними детьми получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Об этом рассказал Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. Выплата полагается, даже если ребенок не идет в школу в этом году, акцентировал внимание Глава государства.

«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, они могут идти в школу не с 7 лет, а с 6. Но кто-то пойдет в школу с 6 лет в какой-то семье, а в какой-то ребенок не пойдет с 6 лет. Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат: нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут», — сказал он.

Инициативу высоко оценили в Правительстве Чувашии.

«Считаю это очень хорошим подспорьем для подготовки к школе, благодаря которому мамы и папы смогут заранее приобрести для будущих первоклассников ранцы, канцтовары или мебель, за которой ученики смогут выполнять домашние задания», — отметила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

Кроме того, Президент сообщил, что в сентябре учеба в начальных классах российских школ, скорее всего, будет проходить в привычном режиме. «Мы и раньше их не закрывали, весной прошлого года в период обострения ситуации с коронавирусом», – напомнил глава государства.