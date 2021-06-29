Президент России заявил о наличии плана действий на случай изменения климата

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

У правительства России есть план действия по десяти критическим областям, включая строительство и дорожное строительство, сообщил сегодня Владимир Путин в ходе прямой линии с жителями страны. В частности, планируется расширять возможности по поглощению углекислого газа в России.
Он отметил, что глобальные изменения в нашей стране происходят быстрее, чем в некоторых других. Часть территории России находится в северных широтах, в вечной мерзлоте, если эта часть начнет таять, будут серьезные последствия.
По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова, изменение климата не лучшим образом сказывается на жизнедеятельности людей и всей экосистемы в целом.
«Очень внимательно послушал «Прямую линию с Владимиром Путиным». Президент в ходе почти четырехчасовой программы ответил на широкий круг социально-экономических вопросов, в том числе касающиеся «мусорной» реформы, переработки и утилизации ТБО, изменения климата. Считаю, что глобальное изменение климата является одной из важнейших экологических проблем человечества в XXI столетии. Мы с вами видим, что даже в нашей республике постоянно наблюдаются резкие скачки температур, меняются режимы выпадения осадков. Поэтому план действий, который разработало правительство страны, считаю крайне своевременным», — отметил и.о. министра природных ресурсов и
экологии Чувашии Эмир Бедертдинов

Опубликовано: 1 июля 2021 г.


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