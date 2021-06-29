На Байконуре запустили ракету с символикой республики и портретом Андрияна Николаева

Глубокой ночью 30 июня, в 2.27 по московскому времени, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». В космос ракета отправилась с именем «Чувашия» и портретом третьего советского космонавта, дважды Героя Советского Союза легендарного Андрияна Григорьевича Николаева на корпусе. Это знаковое событие для каждого жителя Чувашии — ее уроженцы имеют к покорению космоса самое прямое отношение, а запуск первой в стране «именной» ракеты-носителя символически обозначил тесную связь прошлого и настоящего республики.

Ракета вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17». Он доставит для членов экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки, питьевую воду, продукты, предметы одежды, воздух и кислород в баллонах, а также различное оборудование и материалы для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов. Как сообщили в Роскосмосе, на борту Международной космической станции несет вахту экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на пилотируемом корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon — астронавты NASA, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Запуск «чувашской» ракеты, напомним, стал возможным благодаря подписанному в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве Чувашии и госкорпорации «Роскосмос». Тогда стороны и договорились нанести на ракету чувашскую символику: три солнца и изображение великого земляка.

Как рассказал Глава республики Олег Николаев, идея возникла во время приезда генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина в Чувашию. «В ходе общения мы говорили о космосе и космонавтах, о том, что Чувашия является родиной трех космонавтов.

Это вдохновило посвятить один из запусков ракеты в космос с символикой Чувашии», — приводят слова Олега Николаева в пресс-службе Администрации Главы республики.

Чувашия неразрывно связана с космосом, много уроженцев региона трудились и трудятся на космодромах, в республике немало организаций работают с предприятиями ракетно-космической отрасли. Так, в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил страны. А на следующий год запланирована реконструкция музейного комплекса летчика-космонавта Андрияна Николаева в Шоршелах. Достигнута договоренность, что «Роскосмос» посодействует увеличению экспозиции обновленного музея, чтобы она была интересной и понятной для детей. В музее создадут новый Центр аэрокосмического образования, который оборудуют симуляторами полета на космическом аппарате с использованием VR-технологий, тренажером управления космическим кораблем «Союз» и тренажером-гироскопом «Рейнское колесо». Рассматривается также возможность строительства планетария в Чувашии.

Понаблюдать за запуском «чувашской» ракеты на Байконур отправилась большая делегация из Чувашии. В нее вошли не только первые лица правительства республики, но и представители предприятия «Сеспель», которое освоило выпуск станков для производства космической техники с применением уникального метода сварки, мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева и родного села Шоршелы, а также школьники, увлеченные космосом, победители олимпиад по астрономии и физике. Это Аня Гранек, ученица 9-го класса чебоксарского лицея № 4 (она обучается в Астрофизической школе «Траектория» имени О.В. Верходанова, а ее команда стала призером XVI Российско-международного астрономического турнира школьников), Валя Климченко, ученица 8-го класса лицея № 18 Новочебоксарска, призер всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж.К. Максвелла, победитель олимпиады по математике «Точка отсчета» МГТУ «Станкин», физико-математической олимпиады МФТИ и многих других серьезных конкурсов, а также десятиклассник шумерлинской школы № 6 Миша Родионов. В июне он занял 1-е место во Всероссийском проекте «Космическая школа» Звездного городка под руководством Героя России летчика-космонавта Сергея Рязанского и команды Kosmos.Camp.

«Чувашия — это космос. Поздравляем всех с успешным запуском. Отдельное спасибо Дмитрию Рогозину за эту уникальную возможность для нашей любимой Чувашии», — написал в Инстаграме вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

«Сегодня исторический день для нашей республики! Каждый мальчишка Чувашии, когда в космос летал третий космонавт земли Андриян Николаев, мечтал узнать, что это такое. Для сегодняшних детей — это реальность! Уверена, это событие вдохновит их продолжить любимое дело — возможно, кто-то станет космонавтом, кто-то увлечется ракетостроением, а кто-то откроет новую планету. Непередаваемое чувство гордости за страну, республику», — поделилась эмоциями вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева.