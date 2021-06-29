Ветер валил деревья, молнии вызывали пожары

Утро началось с оперативного совещания у Главы Чувашии Олега Николаева, на котором шла речь о ликвидации последствий ненастья, случившегося на территории республики в ночь с 29 на 30 июня.

Порывистый шквалистый ветер, грозы, ливневый дождь — стихия разгулялась на славу. Перебои в подаче электричества случились во многих населенных пунктах республики, в большинстве случаев из-за обрывов линий электропередачи. На борьбу с последствиями непогоды в пострадавшие районы были отправлены бригады энергетиков. А ремонтно-восстановительные работы не прекращались до самого утра.

Похозяйничала стихия в четырнадцати районах республики. В селе Янтиково Яльчикского района порывами ветра были повреждены крыши частных домов и постройки. В общей сложности в селе пострадали двадцать пять хозяйств, люди, к счастью, не пострадали. Грозовые разряды также стали причиной трех пожаров в республике. В деревне Яшкильдино Канашского района вспыхнул жилой дом, в пожаре был уничтожен телевизор и повреждено имущество. Пострадало жилое здание и в поселке Ибреси. В Моргаушском районе загорелся стог сена. Не обошла стороной гроза и Чебоксарский район: здесь несколько жилых домов остались без электричества. Как сообщили местные жители, в Чебоксарах по улицам Мичмана Павлова, Эльменя поваленные деревья упали на припаркованные автомобили. На газонах по улицам Ахазова и Сверчкова тоже лежали поваленные стволы.

В общей сложности, по данным энергетиков, стихия оставила без света 13800 человек в 46 населенных пунктах. Возобновление электроснабжения в пострадавших населенных пунктах Глава Чувашии взял на личный контроль. «Восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах должны быть завершены в кратчайший срок. Все необходимые для этого силы и средства в муниципалитетах есть», — сказал Олег Николаев.