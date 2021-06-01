Когда случилась беда, он сидел на скамейке автобусной остановки «Улица Березовая», скорее всего, ждал транспорт, рядом находились его личные вещи. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, им оказался 57-летний житель Чебоксар. В этот же день в Новочебоксарске на улице Терешковой возле жилого дома присела на скамейку женщина. Она тяжело дышала, а потом потеряла сознание. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, однако медикам женщину спасти не удалось.
По фактам случившегося СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку, выясняя объективные причины ухода мужчины и женщины в мир иной.
Всего же за неделю жары, сообщают в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, 21 человек обратился в «Скорую» в связи с тепловым ударом и еще 7 человек, в том числе дети, упали в обморок от перегрева на солнце.
В Чебоксарах на остановке внезапно скончался мужчина
Когда случилась беда, он сидел на скамейке автобусной остановки «Улица Березовая», скорее всего, ждал транспорт, рядом находились его личные вещи. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, им оказался 57-летний житель Чебоксар. В этот же день в Новочебоксарске на улице Терешковой возле жилого дома присела на скамейку женщина. Она тяжело дышала, а потом потеряла сознание. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, однако медикам женщину спасти не удалось.