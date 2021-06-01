«Прогресс» с чувашской символикой и портретом Андрияна Николаева готов к запуску

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На космодроме Байконур завершилась общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». Ракета эта не совсем обычная — на ней будут изображены символика Чувашии и портрет летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Как уже сообщала «СЧ», договоренность о запуске «чувашской» ракеты была окончательно достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева и генерального директора Госкорпорации «Роскомос» Дмитрия Рогозина.
Старт ракеты–носителя с грузовым кораблем назначен на 30 июня. В честь этого события на Байконур планируют отправиться представители нашей республики, в частности — вице-премьер — глава Минэкономразвития Дмитрий Краснов, пообещавший своим подписчикам в Инстаграме делиться новостями с космодрома.

Опубликовано: 28 июня 2021 г.


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