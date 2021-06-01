27 июня — День молодежи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем молодежи!

Талантливые, инициативные, неравнодушные и амбициозные, вы берётесь за самые сложные дела и получаете отличные результаты.

Вы занимаете активную жизненную позицию, умеете отстаивать взгляды, активно вовлекаетесь в волонтерское движение. Особенно ярко это проявляется в период пандемии: вы помогаете пожилым людям, работаете на «горячих линиях», организовываете акции в поддержку медицинских работников.

От вас, нынешних школьников и студентов, молодых специалистов, зависит будущее родной Чувашии.

Спасибо вам за открытость, готовность брать на себя ответственность. Ваши достижения и победы — это наша радость и гордость.

Верьте в свою мечту, воплощайте в жизнь самые смелые планы! Желаю вам отличного настроения, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

 

Опубликовано: 27 июня 2021 г.


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