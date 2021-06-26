Олег Николаев вспомнил свою молодость и девяностые

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На встрече с молодежью Чувашии в формате «Диалога на равных», приуроченного ко Дню российской молодёжи 27 июня, Глава Чувашии рассказал про свои молодые годы:
Я себя ощущаю молодым. Есть выражение — душа не стареет. Чем дольше живешь, тем больше это ощущаешь.
В студенческие годы было огромное желание все успеть, все охватить. В связи с этим всегда было стремление узнавать новое.
Моя молодость прошла в девяностые годы, когда страна менялась кардинально: распад СССР, начало кооперативного движения, после — формирование новой России, предпринимательская деятельность. Эти поиски зачастую сопровождались большим количеством ошибок. Я бы сказал, что успешными являются те, кто не боится действовать и ошибаться.
Недавно попалось выражение, которое мне очень нравится — «У мастера значительно больше ошибок, чем у дилетанта попыток».
Я бы наверное коротко так сказал.

Опубликовано: 26 июня 2021 г.


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