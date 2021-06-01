В рамках мероприятий Дня республики Глава Чувашии провел несколько важных встреч

Регион станет эффективнее

С представителями Госкорпорации «Росатом» Олег Николаев обсудил вопросы внедрения так называемых бережливых технологий в органах исполнительной власти республики. Компания уже несколько лет реализует в нескольких субъектах федерации свой проект под названием «Эффективный регион», направленный на оптимизацию процессов в органах исполнительной власти.

Глава Чувашии сообщил о заинтересованности республики в повышении качества предоставляемых населению услуг, формировании культуры бережливого производства, снижении издержек и повышении производительности труда. «Тема хорошая. Будем работать с привлечением всех заинтересованных лиц», — сказал он.

Первый визит рабочей группы экспертов Объединенного проектного офиса ГК «Росатом» в Чувашию по данному вопросу состоялся в марте текущего года, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. На сегодня в республике уже сформирован пакет из 52 проектов. В органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях запущены процессы оптимизации по шести проектам, готовы к запуску еще девять.

«Это очень хороший старт за три месяца нашей совместной работы, который говорит о высокой дисциплине», — так охарактеризовал работу, проводимую в Чувашии, руководитель Объединенного проектного офиса Госкорпорации «Росатом» и Правительства Нижегородской области по развитию производственных систем и внедрению бережливых технологий Алексей Мещеряков.

Также Глава Чувашии встретился с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Казани Виктором Щетько. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Сегодня Чувашия успешно развивает сотрудничество с Республикой Беларусь в разных сферах и отраслях. «Радует, что налажено эффективное взаимодействие в образовательном процессе. Ведущие вузы Чувашии активно сотрудничают с вузами и научными учреждениями Беларуси», — сказал Олег Николаев.

Руководитель региона заявил, что видит большой потенциал совместной работы в развитии научной составляющей, прежде всего в области селекции. «Аграрии Беларуси имеют передовые наработки в этом направлении. И наши коллеги стараются не отставать, находятся в постоянном поиске. Такое взаимодействие будет всем на пользу», — сказал он.

Немало перспективных направлений для развития двусторонних отношений видит и Виктор Щетько: «В Чувашии нет прямых филиалов и представительств наших предприятий, представлены только торговые агенты. Мы готовы в этом направлении двигаться».

На встрече зашла речь и о возможности проведения Дней Чувашской Республики в Беларуси и Дней Беларуси в Чувашии.

На встрече с первым вице-президентом корпорации «Синергия» Ольгой Грищенко обсуждались конкретные шаги в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге.

«Радует, что в наших взаимоотношениях мы движемся очень динамично. Все те направления, которые вы предлагаете в развитие нашего сотрудничества, для нас, конечно, очень актуальны», — отметил Олег Николаев. Стороны договорились о совместной разработке стратегии развития туризма в регионе, в том числе о создании узнаваемого регионального бренда Чувашии, проведении крупных событий регионального, федерального и международного уровней в республике, подготовке преподавательского состава для акселераторов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ольга Грищенко рассказала о проектах, которые корпорация реализует в российских регионах и готова запустить в республике. Среди них — проект «Доступный туризм России», который направлен на развитие и популяризацию инклюзивного туризма в России. Учреждениям социальной сферы и предпринимателям Чувашии, производящим товары и услуги для инклюзии, будет предложено разместить информацию о себе на федеральной цифровой платформе.

«Это полностью безвозмездный проект. Через год платформа будет запущена на 40 языках, предполагаем, что таким образом они смогут получить дополнительное развитие и на международном рынке», — сообщила первый вице-президент корпорации. Сотрудничество предполагается и в рамках проекта «Университет долголетия», который позволит старшему поколению формировать сообщества по интересам и получать образование. Кроме того, были обозначены возможные точки взаимодействия в молодежной политике по направлениям патриотического воспитания и спорта.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве заключено и с научно-исследовательским институтом «Восход», стратегическим партнером государства в области информационных технологий.

НИИ «Восход» на Чебоксарском экономическом форуме «Чувашия. Трансформация» представляла делегация во главе с первым заместителем директора государственного ИТ-интегратора Дмитрием Клочковым. Основная цель этого долгосрочного партнерства — совместная подготовка проектов и программ, нацеленных на технологическое и цифровое развитие, а также создание государственных сервисов и интеграционных платформ на территории Чувашской Республики в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

Сергей Григорьев