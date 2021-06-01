Валентина Матвиенко пожелала Чувашии успехов

С Днем республики жителей Чувашии поздравила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Чувашия, имеющая богатое историческое наследие и обладающая внушительными запасами природных ресурсов, была и остается надежным оплотом Российского государства. В ее многовековой летописи немало памятных страниц, имен выдающихся военачальников, спортсменов, деятелей науки и искусства, прославивших Отечество. Жители республики искренне любят свою малую родину, бережно хранят и передают из поколения в поколение уникальные традиции», — говорится в обращении, адресованном Главе Чувашии Олегу Николаеву и председателю Госсовета республики Альбине Егоровой.

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации многое делают для укрепления его потенциала, большое внимание уделяют совершенствованию социальной инфраструктуры, улучшению качества жизни людей. Уверена, что и в дальнейшем жители республики будут всемерно способствовать ее процветанию. Желаю успехов, новых достижений и всего самого доброго», — заключила Валентина Матвиенко.