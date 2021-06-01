Среди победителей викторины «СЧ» — учителя, пенсионеры, школьники…

Итоговый рубеж

Что объединило победителей исторической викторины «Мы шли копать окопы, как в бой»? Долгие поиски правильных ответов в многочисленных источниках, штудирование исторической литературы и погружение в подшивку нашей газеты. А еще осознание, что поиск истины — дело нелегкое, а запросы в интернете — не самые надежные источники.

В Национальном музее прошло награждение победителей викторины. Поздравить призеров собрались председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и автор-составитель викторины Александр Вражкин.

Историческую викторину «Советская Чувашия» провела уже во второй раз. Большинству читателей и подписчиков она успела полюбиться, а многим понравилась настолько, что не только принимать участие, но и побеждать для них стало доброй традицией. Как напомнил Александр Вражкин, ответы на вопросы викторины прислали 304 человека самых разных возрастов и профессий, со всех городов и районов Чувашии, из других регионов России, а также из Республики Беларусь. Из 33 победителей нынешней викторины 8 человек уже становились победителями в прошлом году.

Вот и для постоянной читательницы газеты Розы Алексеевой это вторая победа. Хотя в свое время она преподавала математику, историей интересовалась всегда. Но даже для нее некоторые вопросы оказались сложными. Помогли, кстати, полученные в прошлом году призы. Так, в журнале «Родина» Роза Алексеева нашла правильный ответ на 21-й вопрос о Ржевском мемориале советскому солдату. А в подарке от чувашского писателя Геннадия Викторова, книге «Прерванный полет», нашелся ответ на 11-й вопрос — «Н.Т. Шашкин». Остальные ответы помогли найти подшивки «Советской Чувашии» разных лет.

Немало литературы пришлось проштудировать и четверокласснице Ксении Николаевой из Цивильского района. Школьнице из Чурачикской средней школы в поиске литературы помогали родители, ведь у одной из самых юных победительниц исторической викторины в программе еще не появилась такая дисциплина как «История». Девочка пришла на награждение со своей тетей, Тамарой Григорьевой, которая тоже приняла участие в викторине, но в число победителей не попала, так как допустила одну досадную ошибку.

Сложной показалась викторина и другой победительнице — учительнице математики Людмилы Коноваловой из Старовыслинской общеобразовательной школы. За плечами у нее уже есть опыт участия в российских математических викторинах, конкурсах, посвященных театру. А принять участие в викторине женщине предложила ее ученица, вместе с которой они готовились к научно-практической конференции, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, изучали соответствующую литературу.

…Среди победителей викторины немало очень эрудированных людей, серьезно интересующихся историей родной республики. На награждении многие из них рассказывали о судьбах своих близких, тесно связанных со строительством рубежей. А жительница Красночетайского района Галина Зотова подарила Александру Вражкину свою книгу «Кукшумский колос».

Поблагодарил победителей за участие в викторине и главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. Он отметил, что особенно приятно видеть в их рядах простых людей самых различных профессий — библиотекарей, музейных работников, школьников и студентов, краеведов и представителей патриотических клубов.

Кстати, все победители викторины, помимо сладких подарков от директора «АККОНДА» Валерия Иванова, получили приятный бонус от директора Национального музея Ирины Меньшиковой — возможность побывать на выставке «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу» еще до официального открытия.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку: «Совсем недавно Указом Президента России Владимира Путина столице Чувашии присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Большое влияние на это оказало решение Главы Чувашии Олега Николаева поднять тему строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Если немного заглянуть в предысторию, от Олега Николаева я и узнал о подвиге наших женщин. Десять лет назад он подошел ко мне и сказал: «Хочу выпускать газету «Сурский рубеж». Я тогда очень удивился, но мы подробно обсудили этот вопрос и выпустили эту газету». НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «Такие мероприятия очень важны, ведь в них, прежде всего, вовлекаются люди, которым не безразлично героическое прошлое родной республики. Самое главное, этим людям — и пожилым, и совсем еще юным — хочется почувствовать свою причастность к нашей общей истории».

Фото Олега Мальцева