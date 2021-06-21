Алина Алексеева завоевала «золото» этапа Кубка мира по мас-рестлингу

В соревнованиях участвовали 200 сильнейших спортсменов из Венгрии, России, Украины, Бангладеш, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана, сообщили в Минспорте Чувашии. В весовой категории до 75 кг в условиях серьезной конкуренции Алина Алексеева завоевала золотую медаль. Второе место заняла представительница Киргизии Эльдана Болотбекова, а бронзовые награды заво евали Елена Неживова из России и Айгерим Жаилобекова из Кыргызстана.

Кроме заслуженной победы и памятных призов Алина Алексеева выиграла путевку на 2-й этап Кубка мира по мас-рестлингу, который пройдет в сентябре в Финляндии.