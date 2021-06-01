В Подмосковье стартовал сбор национальной команды по спортивной гимнастике

Представители Чувашии начали тренировочный процесс в составе сборной России для подготовки к предстоящим стартам. С 20 июня на базе «Озеро Круглое» стартовал сбор национальной команды.

Вызов на подготовку в составе сборной России получили Владислав Поляшов, Елена Герасимова и Дарья Белоусова, сообщили в Минспорте Чувашии. Спортсмены до 17 июля проведут усиленную подготовку к стартам.

Владислав Поляшов и Елена Герасимова будут оттачивать свои программы для выступления на главных мировых соревнованиях — Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Отметим, что с 23 по 26 июня в Дохе состоится Кубок мира по спортивной гимнастике, но представители России на соревнованиях выступать не будут.

«Нам нет смысла туда ехать, так как все задачи отбора уже решены. Да и лишний раз рисковать здоровьем спортсменов накануне Олимпиады тоже было бы неправильно», — отметила в интервью информационному агентству «ТАСС» старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.