XX Съезд «Единой России» утвердил кандидатов, выдвигающихся от партии в Госдуму в сентябре

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Партии прислушались к выбору, который сделали 12 млн избирателей по всей стране, участвовавшие в предварительном голосовании. В избирательные бюллетени планируется включить тех, кто получил большинство голосов россиян.

«Огромное спасибо избирателям Чувашии, которые активно участвовали в предварительном голосовании. Свой выбор сделал каждый пятый житель нашей республики, более 181 тысячи избирателей», — поблагодарила Секретарь Чувашского регионального отделения Партии Алёна Аршинова.

В федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва от Чувашии (региональная группа №22) вошли:

4. Алёна Аршинова

7. Николай Малов

8. Сергей Артамонов

В Канашском одномандатном избирательном округе №37 Партию будет представлять Леонид Пронин, а в Чебоксарском одномандатном избирательном округе №38 будет выдвинута Алла Салаева.

Опубликовано: 19 июня 2021 г.


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