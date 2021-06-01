В Новочебоксарске благоустроят пляж и запустят до него маршрутки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

В ЦУР Чувашии рассказали о жалобе жительницы Новочебоксарска на отсутствие условий в зоне для купания.

«Сделали вид, что у города есть пляж. Срезали какие-то конструкции, железки из песка торчат. Увезли навесы, дно не почищено, на дне ил и глина, выходишь — все ноги черные. Песок не завезли. Из достижений — появился спасатель. Маршрутка туда не ходит», — написала она.

Специалисты Центра информацию обработали и направили в администрацию города. Чиновники проинформировали, официально пляж в Новочебоксарске пока не функционирует, но идет подготовка к его открытию.

«В ближайшее время будет завезен песок, выполнено благоустройство. После официального открытия до пляжа будут курсировать маршрутки. Для этого продлят схему движения действующего городского маршрута 20К», — сообщили в мэрии.

На данный момент на пляже проведено водолазное обследование дна, огородили знаками территорию для детского купания, ремонтируется медицинское помещение. В скором времени смонтируют вышки для спасателей, душевые кабинки и раздевалки, рассказал начальник управления городского хозяйства города Новочебоксарска Александр Фадеев.

Официально новочебоксарский пляж должен открыться к концу недели.

Ранее ЦУР Чувашии информировал, по просьбам населения благоустроенный пляж открылся в Алатыре.

Опубликовано: 18 июня 2021 г.


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