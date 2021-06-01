Подведены итоги викторины «Мы шли копать окопы, как в бой…»

В год 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей редакция газеты «Советская Чувашия» провела республиканскую историческую викторину «Мы шли копать окопы, как в бой…», посвященную подвигу тружеников Чувашии в годы Великой Отечественной войны (вопросы были опубликованы в номере от 18 мая 2021 года).

На днях оргкомитет викторины подвел итоги.

Ответы на вопросы нашей викторины прислали 304 человека — жители всех городов и районов Чувашии, представители многих регионов России, а также Республики Беларусь. Среди участников — представители разных возрастных категорий и профессий, учащиеся школ и студенты. С удовольствием сообщаем, что 33 из них на все 32 вопроса викторины дали правильные ответы и стали победителями.

Вот их имена:

Алексеева Роза

Архипов Юрий

Архипова Наталия

Васильева Марина

Викторов Геннадий

Волкова Альбина

Воронова Вера

Григорьева Нина

Гуреньков Михаил

Димитриева Алина

Зотова Галина

Иванов Сергей

Кавказов Илья

Кондратьев Николай

Коновалова Людмила

Краснова Алина

Лакачов Алексей

Магарин Николай

Михайлова Наталья

Наумова Ирина

Николаева Галина

Николаева Ксения

Павлова Елена

Платонова Алина

Пригодич Николай

Рыжкова Любовь

Солина Галина

Степанов Владимир

Федорова Вероника

Шакров Владимир

Шакрова Валентина

Шарипова Елена

Якимов Артем.

Выражаем всем участникам викторины огромную благодарность и сообщаем, что они будут награждены памятными дипломами. А знатоков истории — победителей конкурса — приглашаем на торжественную церемонию награждения, которая состоится 22 июня 2021 года в конференц-зале Чувашского национального музея (г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2). Начало в 13.30.

Александр Цильнинский

Отзывы участников

Марина ВАСИЛЬЕВА, консультант районного суда (г. Цивильск):

«Строительство оборонительных рубежей коснулось всех жителей Чувашии, в каждой семье есть, наверное, родственники, которые приняли в нем участие… Победа в викторине не столь важна, важно, что мы помним о подвиге своего народа и говорим нашим дедушкам и бабушкам спасибо за мирное небо и наших детей. Это важнее всего!»

Владимир ШАКРОВ, пенсионер, автор и организатор строительства стелы «Труженикам тыла» в селе Янтиково (с. Янтиково):

«Спасибо вам за душевное отношение к интересующимся данной темой людям старшего поколения. Вопросы для нас архисложные, они заставляют рыться в просторах интернета, справочниках, книгах с большим азартом. Узнали много нового! Большое вам спасибо! Новых творений!»

Галина ЗОТОВА, учитель-пенсионер, почетный краевед (Красночетайский район, с. Штанаши):

«У нас в семье немало книг о Великой Отечественной войне, есть и документальные материалы. Но ни в одной из них нет ничего про Сурский рубеж. Надо было эту акцию лет 10 назад проводить, тогда и участники строительства Сурского рубежа были еще живы. Нам сейчас приходится по крупинкам собирать информацию, расспрашивая людей, участвовали ли их родственники в рытье окопов, сохранились ли фотографии…»

Галина НИКОЛАЕВА, учитель истории и культуры родного края (г. Новочебоксарск):

«В этом учебном году мой 7Г класс участвовал во многих городских и республиканских проектах и конкурсах, олимпиадах и викторинах по теме «Сурский и Казанский оборонительные рубежи». Когда узнали про викторину «Мы шли копать окопы, как в бой…», то единогласно решили в ней участвовать. В ходе поисков ответов ребята много узнали про строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Спасибо большое за интересные вопросы! Мы вам очень благодарны!»

Николай ПРИГОДИЧ, пенсионер, ветеран труда (Республика Беларусь, г. Минск):

«С каждым годом все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной войны. Но память жива. Наши отцы, деды и прадеды внесли вклад в общую Победу. Мы бережно храним память о подвигах наших героев и передаем эти знания подрастающему поколению.

Мои ответы на вопросы викторины проникнуты большой любовью и чистыми сердечными помыслами к Чувашской Республике, к дружелюбным и гостеприимным, добрым и простым, трудолюбивым и талантливым, мудрым и устремленным в будущее людям, которые там живут. Хоть и виртуально, но я теперь открыл для себя Чувашию, которая стала для меня еще ближе и действительно нашла в моем сердце уголок!»

Правильные ответы на вопросы викторины

1 — Совнаркомом ЧАССР и бюро обкома ВКП(б) принято постановление «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

2 — Тыловой оборонительный рубеж № 30

3 — Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей

4 — 865, 380

5 — 6, 1600

6 — до Новосибирска

7 — Орден «Знак Почета»

8 — Т.А. Ахазов

9 — 17, Виктор Коноплев

10 — бронепоезда «Комсомол Чувашии»

11 — Н.Т. Шашкин

12 — Смоленский полевой укрепрайон

13 — Вурнарский историко-краеведческий народный музей

14 — А.П. Петров

15 — 3

16 — 1944

17 — Н.Л. Яковлев

18 — В.Д. Димитриев

19 — Близ д. Истереккасы Мариинско-Посадского района

20 — И.Л. Андреев, Г.И. Правоторов

21 — Ржевский мемориал Советскому солдату

22 — «Строители безмолвных рубежей»

23 — Шоркистрами

24 — «Береза Угах», «Счастье горькое», «Кукушка все кукует»

25 — «Счастье горькое», «И снегири промерзли»

26 — Янтиковский народный краеведческий музей

27 — «Невидимый фронт»

28 — «Сурский рубеж обороны»

29 — Ядринский район, 6 мая 2015 г.

30 — Николай Майоров

31 — Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца

32 — «Герои трудового фронта»

*Все три ответа 24 вопроса принимались как правильные.