20 июня – день медицинского работника

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Вы выбрали самую гуманную профессию, чье значение в жизни каждого из нас сложно переоценить. По первому зову вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях.
В условиях пандемии коронавируса на вас легла огромная нагрузка. Помогая пациентам победить опасную инфекцию, каждый из вас изо дня в день демонстрирует высокий профессионализм, мужество, стойкость и самоотверженность. Мы благодарны вам за это!
Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всестороннюю поддержку, совершенствовать систему здравоохранения в целом — строить больницы, оснащать медучреждения современным оборудованием, внедрять передовые технологии и практики в лечебном деле. И все это — на благо наших граждан, повышение качества и доступности медицинской помощи населению.
Уважаемые медицинские работники! Спасибо вам за высокое служение и верность призванию! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья!

Глава Чувашской Республики
Олег Николаев

Опубликовано: 19 июня 2021 г.


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