«Единая Россия» держит отчет

В Чебоксарах прошел Региональный отчетный форум Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором о своей работе отчитались депутаты Государственной Думы Алёна Аршинова, Николай Малов и Леонид Черкесов, а также руководители фракций партии в Государственном Совете Республики Николай Николаев и Чебоксарском городском собрании депутатов Николай Владимиров. «Мы — единственная партия, которая открыто отчитывается о том, что обещала, и о том, что сделала, — сказала, открывая форум, секретарь отделения Алёна Аршинова. — Этим форумом мы дали старт отчетам депутатов всех уровней перед жителями Чувашской Республики». Программа, с которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена практически полностью, несмотря на экономические санкции и пандемию.

Локомотивы добрых дел

Главным для «Единой России» было и остается выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, цель которых — сделать жизнь в каждом населенном пункте страны лучше. А локомотивом этой работы являются партийные проекты. Они рождаются там, где необходимы конкретные дела и системный подход.

В Чувашии реализуются 15 проектов партии «Единая Россия». Их контроль ведут депутаты «Единой России» разных уровней. Результаты проектов видны не только в столице Чувашии, но и во всех городах и районах республики. О результатах реализации партийных проектов партийцы публично и открыто рассказали на форуме. Результаты более чем убедительные.

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алёна Аршинова является координатором партийного проекта «Новая школа». Ежегодно Чувашия получает из федерального бюджета солидные ассигнования на развитие образования. При содействии депутата за пять лет в республике открыто 19 детских садов и 7 школ, еще 9 дошкольных учреждений и два общеобразовательных откроются до конца этого года. Задача — выйти на полную доступность детсадов для детей старше 1 года, а все школы перевести на работу в одну смену. Темпы строительства новых образовательных учреждений дают уверенность в том, что такие планы достижимы уже в ближайшие годы.

Другое новое направление, которое реализуется в республике в сфере образования — открытие детских технопарков.

— Мы сделали все, чтобы попасть в программу, которая дает сельским школам возможность получать современное цифровое оборудование, — сказала депутат Государственной Думы Алёна Аршинова. — В 82 школах Чувашии уже созданы центры цифрового гуманитарного профиля, еще 62 центра должны появиться в этом году.

Проект «Здоровое будущее» курирует заместитель секретаря Чувашского регионального отделения партии Николай Николаев. В республике активно реализуется программа «Земский доктор» для обеспечения жителей сельской местности медицинской помощью. За пять лет в рамках этой программы на село жить и работать приехали 203 врача и 71 фельдшер, открыто 87 ФАПов, еще 54 появятся в этом году. В республику поступило 57 новых машин скорой помощи.

За реализацию проекта «Детский спорт» отвечает руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Чебоксарском городском собрании депутатов Николай Владимиров. За пять лет в Чувашии реконструировано 102 школьных спортивных зала, еще в 12 ремонт идет прямо сейчас. В восьми районах республики появились новые спортивные площадки ГТО. 2 миллиарда рублей было выделено на оборудование физкультурно-оздоровительных комплексов. Проведено более полутора тысяч спортивных мероприятий.

Важный для Чувашии проект, который помогает сохранять наши национальные традиции и историко-культурное наследие, — «Культура малой Родины». Его курирует депутат Государственного Совета Чувашии, член регионального политсовета Юрий Зорин. И снова цифры проведенной в республике работы впечатляют: отремонтировано 230 учреждений культуры, 19 сельских клубов, 17 сельских домов культуры получили новое оборудование, отреставрирован 21 объект культурного наследия.

Самым заметным и видимым является, безусловно, партийный проект «Городская среда», который дал толчок появлению большой федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В Чувашии за реализацию партпроекта отвечает глава города Чебоксары, член президиума регионального политсовета Олег Кортунов, а руководителем общественного совета является депутат Государственной Думы Леонид Черкесов.

— В 2017-2021 годах в Чувашии были благоустроены 137 общественных территорий и 158 дворовых территорий нашей столицы. Объем финансирования составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Изменения коснулись порядка 500 тысяч человек. В планах — новые объекты благоустройства. Их выбрали в ходе онлайн–голосования жители Чувашии. В голосовании приняли участие почти 160 тысяч человек, что говорит о личной заинтересованности жителей в благоустройстве и доверии власти, — говорит Леонид Черкесов.

И такую статистику реальных нужных и важных достижений, добрых дел можно привести по каждому из пятнадцати партийных проектов «Единой России». За каждым из них — решенные проблемы тысяч жителей республики, десятки новых объектов социальной инфраструктуры, сотни мероприятий. И как результат — развитие Чувашии и улучшение условий жизни людей.

Персональная ответственность

Важной частью форума стал отчет депутатов Государственной Думы РФ, представляющих Чувашию. Их у нас трое: Алёна Аршинова, Николай Малов и Леонид Черкесов.

Депутат Алёна Аршинова входит в состав думского Комитета по образованию и науке. Является автором и соавтором 80 законопроектов, 72 из них стали федеральными законами. С 2016 года расходы федерального бюджета на сферу образования удалось увеличить в два раза. Сегодня они составляют более триллиона рублей. И даже в пандемию расходы на образование не сократились. В этом немалая заслуга депутатов партии «Единая Россия».

— В 2019 году мы дали старт национальному проекту «Образование» с бюджетом в 784,4 млрд рублей, из них 723,3 млрд — из федерального бюджета. Продолжаем масштабное строительство детских садов во всех регионах России: такого темпа не было даже в советское время. С 2016 года построено более 3 тысяч новых детских садов! Очередь для детей от 1,5 до 3 лет сокращена в четыре раза. Поручение Президента Владимира Путина обеспечить детей до трех лет местами в дошкольных учреждениях должно быть полностью решено к концу этого года, — заявила Алёна Аршинова. — В Чувашской Республике за пять лет открыто 19 детских садов, еще девять откроются в 2021 году. Продолжаем строить школы. За счет федеральной поддержки с 2016 года в России построено 370 школ, в том числе в Чувашской Республике построено 7 школ и еще 2 будут сданы в этом году. Темпы строительства растут из года в год и к 2024 году по всей стране будет построено более 1300 новых современных школ на более чем 1 миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы по строительству новых школ составит 750 млрд рублей. При этом делаем все возможное, чтобы дать равные стартовые возможности всем детям вне зависимости от места их жительства и состояния здоровья. Это очень важно!

Чувашская Республика благодаря работе Аршиновой стала пилотным регионом по апробированию и внедрению новых образовательных форматов и технологий. Один из первых детских технопарков «Кванториум» появился в 2016 году в столице Чувашской Республики. Один из семи Межрегиональных центров компетенций, осуществляющих подготовку кадров по международным стандартам, которые были созданы в разных регионах России по поручению Владимира Путина, тоже открылся у нас. Чувашия вошла в число регионов, где первыми появились IT-куб, Дом науч-ной коллаборации, Центр одаренных детей. На базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах, открываются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

С 2020 года по инициативе «Единой России» реализуется программа «Земский учитель»: молодые учителя, которые переехали на работу в сельскую местность, получают «подъемные» в размере одного миллиона рублей. В прошлом году первые три педагога Чувашии уже стали участниками этой программы.

В копилке нужных и важных для людей инициатив партии — доплаты классным руководителям в школах и руководителям учебных групп в СПО в размере пяти тысяч рублей, закон о горячем питании для младшеклассников во всех регионах страны. Только что принят закон о праве зачисления братьев и сестер в один детский сад или школу. По предложению «Единой России» в ближайшие два года на 46 тысяч будет увеличено количество бюджетных мест в вузах, прежде всего — в регионах.

Депутат Николай Малов работает в Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С 2017-го по 2021 год он выступил автором и соавтором 90 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Из них 56 уже приняты, на рассмотрении — 25.

— Свою законотворческую работу в парламентском Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям я строю по наказам граждан, — заверил Николай Малов. — Комитетом внесены и приняты парламентом важные для людей законы. Например, добросовестные приобретатели земельных участков сейчас защищены законом, урегулированы отношения, связанные с ведением гражданами садоводства и огородничества и другие. Буквально на днях рассмотрели и приняли долгожданные изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, которые дают право фермеру строить жилой дом на землях сельхозназначения. В первом чтении принят законопроект по вопросам развития сельского туризма и агротуризма. Теперь фермеры, оказывающие гражданам услуги в сфере агротуризма, смогут получать государственную поддержку.

Николай Малов является председателем общественного совета партийного проекта «Российское село», очень важного для Чувашии, которая является аграрной республикой. Только в 2020 году на развитие сел и деревень Чувашии выделены более 4 млрд рублей.

Другое важное направление депутатской деятельности Николая Малова — участие в рабочей группе по защите прав участников долевого строительства. Сегодня в Чувашии более 1 тысячи обманутых дольщиков. На большинстве проблемных объектов уже начались работы по достройке. Эту работу планируется завершить к 2023 году.

А чувашским педагогам Николай Малов известен еще и тем, что является учредителем и спонсором именных стипендий для школьников и студентов Чувашии, которые достигли значительных успехов в учебе, научно-исследовательской деятельности, творчестве и спорте. Сегодня такие премии получают 85 человек.

При поддержке Николая Ивановича получил статус объекта культурного наследия регионального значения и особый охранный статус мемориальный комплекс жертв политических репрессий в поселке Первомайский Алатырского района, где с 30-х по 50-е годы содержались и погибли репрессированные из разных областей и республик Советского Союза, в их числе более 250 священников и церковнослужителей.

Депутат Леонид Черкесов работает в Комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Участвовал в создании 39 законопроектов, например, по поправкам в Жилищный кодекс, в Закон об организации местного самоуправления. На сегодня 23 документа уже стали федеральными законами, еще 16 законопроектов находятся на рассмотрении.

Особое внимание Черкесов уделяет, конечно же, развитию здравоохранения в республике, проблемы которого знает досконально. Благодаря ему сразу два важных лечебных учреждения — городская детская больница № 2 в Чебоксарах и Центральная городская больница — получили по 200 млн рублей на строительство новых современных корпусов.

Леонид Ильич возглавляет Федеральную национально-культурную автономию чувашей России, которая ведет большую работу по сохранению культуры, традиций и языка чувашей.

С 2015 года Леонид Черкесов опекает юных хоккеистов из «Школьной хоккейной лиги».

— Под крылом фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта сегодня находится 35 команд школьной лиги, — говорит Леонид Черкесов. — Они полностью обеспечены необходимой современной спортивной экипировкой. С тех пор и по сей день главной задачей попечительского совета фонда я, как руководитель, считаю ежегодный прирост в этом виде спорта юных хоккеистов, чтобы больше молодежи занимались хоккеем — настоящим мужским видом спорта. Для этого нужно сделать хоккей безопасным, доступным для всех, привить детям потребность в физических нагрузках и любовь к физической культуре.

Еще один важный благотворительный проект депутата Черкесова — «Сердце ветерана» — начал реализовываться в Чувашии с начала 2020 года. По инициативе Леонида Ильича были закуплены современные и надежные тонометры, а волонтеры из числа студентов-медиков вместе с сотрудниками социального обслуживания населения доставили их более чем двухсот ветеранам ко Дню Победы.

Слышать своего избирателя

И, конечно же, обязательной частью работы каждого депутата было и остается общение с избирателями. За пять лет в региональную и местные общественные приемные партии «Единой России» обратились 30702 человека — более шести тысяч в год. То есть в среднем каждый день в депутатские приемные приходит по семнадцать обращений. И ни одно из них не остается без внимания.

— Если проблема не решена, сфокусируемся на ней и решим, — сформулировала принцип работы партийных общественных приемных депутат Государственной Думы РФ, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова. — Многие конкретные проблемы людей были решены благодаря нашим депутатским полномочиям: инициирование системных решений, программ, федеральных, межрегиональных, региональных проектов (как государственных, так и общественных, партийных), депутатские запросы, встречи с должностными лицами и т.д. На нас можно положиться.

Ну и, конечно, важной частью работы партии в последний год стало волонтерство. В работе волонтерских центров принял участие каждый без исключения депутат «Единой России». За год было принято и выполнено 2753 заявки, поступившие от жителей Чувашии в волонтерский центр.

— Опыт организации волонтерской работы Чувашским региональным отделением партии «Единая Россия» в период пандемии был отмечен на федеральном уровне, — говорит Алёна Аршинова. — На примере Чувашии я представляла лучшие региональные практики оказания помощи гражданам и медикам Президенту РФ В.В. Путину на Социальном онлайн-форуме 14 декабря 2020 года, в котором участвовали добровольцы со всей страны. Наши предложения были поддержаны Президентом как «своевременные и справедливые» и легли в основу пакета новых социальных инициатив партии «Единая Россия».