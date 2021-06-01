В Доме правительства состоялась презентация стратегии цифровой трансформации региона

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Наша республика вместе с пятью другими регионами была выбрана пилотом по разработке стратегии цифровой трансформации. При этом вместо обязательных шести отраслей разработанная у нас стратегия охватывает сразу пятнадцать направлений.
«Цифровая» зрелость региона во многом будет способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов и достижения национальных целей, — сказал Олег Николаев. — Поэтому необходимо максимально широко использовать цифровые инструменты, цифровые сервисы, внедрять их во все сферы деятельности. Мы не только должны развивать уже имеющиеся сервисы, но и развиваться по другим направлениям, которые перед нами открывают современные технологии. В принципе уже сегодня, не дожидаясь окончательного утверждения стратегии цифровой трансформации, мы многие ее элементы внедряем. Но при этом важно завершить и процесс утверждения стратегии».
Руководитель республики отметил, что проводимая в соответствии с Указом Президента России работа по цифровой трансформации позволит в корне пересмотреть нынешнюю организацию деятельности в Чувашии с помощью современных технологий.
«Предстоящий экономический форум, который традиционно проводится в ходе празднования Дня республики, будет посвящен цифровой трансформации. В нем предполагается участие большого количества экспертов. Компетентный взгляд со стороны на подходы реализации стратегии для республики будет очень полезным и при необходимости позволит внести коррективы», — добавил Олег Николаев.
Саму стратегию цифровой трансформации региона представила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. Над этим документом в республике начали работать еще в марте текущего года, не дожидаясь федеральных рекомендаций и шаблонов. Он включает в себя создание цифровых платформ, государственных информационных систем, сервисов для граждан с помощью портальных технологий, мобильных приложений и затрагивает кадровые вопросы и организационные моменты.
Цифровизация госуправления — самое объемное по инициативам направление, объединяющее Администрацию Главы Чувашии, Минэкономики, Госслужбу по делам юстиции, Минцифры и Контрольно-счетную палату. Здесь, в частности, планируется обеспечение связью населенных пунктов, цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности, создание на базе МФЦ единого колл-центра по вопросам взаимодействия с государством и другие мероприятия.
Цифровизацию каждой отрасли в Чувашии условно можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя направлена на оптимизацию работы внутри отрасли, а внешняя — это все, что напрямую касается жителей республики. И в ближайшее время у них появится возможность оценить инициативы по цифровой трансформации региона, проголосовать за понравившиеся направления и высказать свои предложения.

Сергей Григорьев
Опубликовано: 16 июня 2021 г.


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