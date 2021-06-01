Где и как получить специальности, необходимые для страны?

Настает пора выпускникам школ выбирать высшее учебное заведение. Сегодня у работодателей в приоритете технические направления и область ИТ-технологий. Расскажем о вузе, который дает возможность получить качественное техническое образование — о Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова.

ЧувГУ — это 15 факультетов, 110 образовательных программ, 18 тысяч студентов. Костяк направлений технического характера — четыре факультета: информатики и вычислительной техники, радиоэлектроники и автоматики, энергетики и электротехники, машиностроительный.

Бесспорный чемпион по количеству бюджетных мест для поступающих — факультет информатики и вычислительной техники: 260 мест для получения бесплатного образования. С 2021 года при поступлении на большинстве технических факультетов абитуриенты при желании могут предоставить результаты ЕГЭ на выбор — или по физике, или по информатике.

На факультете информатики и вычислительной техники учат по самым востребованным направлениям подготовки и специальностям: «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Факультет радиоэлектроники и автоматики обучает профессионалов для электротехнических предприятий по направлениям «Радиотехника», «Электроника и наноэлектроника», «Управление в технических системах», «Радиоэлектронные системы и комплексы».

Факультет энергетики и электротехники ЧувГУ — это «фабрика» подготовки специалистов в областях: «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника». Цифровая энергетика, о которой много говорят сейчас, создается выпускниками этого факультета.

Студенты машиностроительного факультета могут работать на инженерных должностях конструктора, технолога, организатора механообрабатывающих, сборочных, литейных и металлургических производств, специалистов обслуживания в области автомобильного и тракторного машиностроения. В 2020 году открыто новое направление «Мехатроника и робототехника». Недавно студенты факультета под руководством преподавателей разработали, собрали и запустили беспилотный трактор.

Большую помощь в подготовке нужных на рынке специалистов оказывают предприятия-партнеры. Они организуют практики и стажировки, конкурсы для студентов, оценивают защиту дипломов. Большинство студентов с второго-третьего курсов начинают трудовую деятельность, а к выпуску становятся уже опытными заводчанами, быстро продвигаются по карьерной лестнице, занимают руководящие должности.

В Чувашском госуниверситете успешно практикуется система подготовки кадров по приему поступающих на целевое обучение, проще говоря — с гарантированным трудоустройством и достойным заработком после окончания вуза. В 2020 году в рамках квоты приема на целевое обучение в ЧувГУ было зачислено 226 человек, а в 2021 году бюджетных мест для «целевиков» уже 356! И это те специальности, которые действительно необходимы организациям страны. Получить целевое направление можно в муниципалитете, в профильном министерстве или сразу на предприятии.

Студенческая жизнь в ЧувГУ — это учеба, практика, стажировки, а еще 21 творческая студия и более 20 секций по разным видам спорта. Активисты ЧувГУ выезжают на конференции, олимпиады, соревнования, творческие конкурсы, а расходы берет на себя вуз. Кроме этого для студентов работают санаторий-профилакторий, спорткомплекс, университетская клиника, Дворец культуры. Для приезжих из районов и других регионов есть 9 общежитий, скоро запустят собственный бассейн, а в планах — целый студенческий комплекс. Стипендия в Чувашском госуниверситете может достигать до 15 тысяч рублей, если заниматься наукой, усердно учиться, быть активным в студенческих мероприятиях.

Выбор каждый делает сам, но если взвесить все факты, то оптимальный вариант для получения интересной и перспективной профессии в области техники и технологий есть, и это — ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Все подробности можно узнать на сайте приемной комиссии вуза: https://abiturient.chuvsu.ru

Наталия Петрова

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.