Экспресс-бабушки из Чебоксар поговорили с Президентом

В День социального работника Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи пообщался с сотрудниками организаций, помогающих инвалидам и пожилым, с работниками реабилитационных центров, поздравил их с праздником и поблагодарил за чуткость к тем, кто сегодня нуждается в особой заботе.

Приняли участие в онлайн-встрече с Президентом России и волонтеры, в том числе экспресс-бабушки Комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар.

Напомним, проект «Экспресс-бабушки», в рамках которого энергичные пожилые граждане помогают ухаживать за детьми из многодетных и неполных семей, а также семей, где воспитываются дети-инвалиды, удостоен диплома финалиста лучших социальных практик России. Как сообщили в чебоксарском КЦСОН, в начале реализации проекта, в 2016 году, 11 бабушек-волонтеров присматривали за 15 детьми, а сегодня 47 бабушек-волонтеров помогают ухаживать за 69 детьми из 44 семей.