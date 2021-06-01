Георгий Соловьев, основатель SkyEng: «Цель — создать в регионе хорошую школу физики…»

Олег Николаев встретился с Георгием Соловьевым — одним из самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, по версии журнала Forbes. Речь шла о возможности реализации нового образовательного проекта для школьников, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Георгий Соловьев, основатель российской онлайн-школы Skyeng, — уроженец нашей республики. Он сообщил, что реализовать проект на малой родине его побудила просьба ныне покойного учителя физики чебоксарского лицея № 3 Валерия Горбенко. «Валерий Викторович меня многому научил. Благодаря ему мы выиграли Всероссийскую олимпиаду по физике. Он перед смертью позвонил мне и сказал, что нужно, чтобы здесь кто-то преподавал физику. Попросил приехать и помочь. И вот я решил организовать на базе лицея № 3 курсы для детей и преподавателей. Сам все оплачиваю. Цель — чтобы в регионе была хорошая школа физики», — сообщил предприниматель.

С 2019 года Skyeng успешно реализует отдельное направление — онлайн-школу Skysmart, в которой и детей, и взрослых обучают школьным и общеразвивающим дисциплинам. С марта этого года в школе начали обучать физике.

Олег Николаев одобрил идею организации на базе чебоксарского лицея курсов по физике, отметив, что она соотносится с планами правительства республики по ранней профориентации школьников, интеграции науки, образования и бизнеса. «То, что вы решили в родном лицее организовать курсы, это здорово. Мы посмотрим на эту деятельность. Если вы будете согласны, расширим эту работу, — сказал Глава республики. — Мы готовы масштабировать проект с использованием наработок по созданию платформ, чтобы он перерос в глобальный процесс с помощью дистанционных технологий и к нему могли подключиться другие школы, в том числе сельские. Тем более мы большие средства направляем на оснащение кабинетов физики. Там Точки роста в школах. В прошлом году открыли более 60, в этом году еще 48».

Глава Чувашии отметил, что в республике начата работа по ранней профориентации детей. «Задача — выявить одаренных детей. Выявлять внутренние желания, потребности детей, потом развивать. Здесь участвует цепочка «школа — вуз — бизнес». Комплексный подход всегда дает высокие результаты, за счет этого мы будем развивать высокотехнологичные направления», — сказал Олег Николаев. По его словам, правительство республики открыто для сотрудничества с представителями бизнес-сообщества для реализации совместных проектов в области креативной экономики, за которой — будущее.

СПРАВКА «СЧ» Георгий Соловьев учился в чебоксарском лицее № 3. В 2007 году он поступил на факультет общей и прикладной физики МФТИ, затем занялся программированием. С друзьями создал стартап Skyeng, ставший крупнейшей российской образовательной компанией, которая проводит занятия на собственной платформе Vimbox.

Skyeng возглавляет ТОП-35 крупнейших EdTech-компаний России, по версии РБК, и входит в ТОП-30 самых дорогих компаний Рунета, по версии Forbes (с 2018 г.). По оценке журнала, стоимость стартапа составляет 130 млн долларов США.