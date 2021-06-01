Чебоксарский экономический форум пройдет в рамках празднования Дня республики

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, форум «Чувашия. Трансформация» станет эффективным механизмом распространения опыта внедрения инновационных инструментов, развития технологий и профессиональных навыков в сфере цифрового преобразования.

В рамках празднования Дня республики на площадках форума будут созданы условия не только для продуктивной работы и обсуждения ключевых экономических вопросов, но и для активного общения, обмена опытом и установления и развития деловых контактов. 23 июня пройдет пленарное заседание форума, модераторами которого станут журналисты, телеведущие канала Россия 24 Александра Суворова и Юрий Богданов. В числе спикеров — Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк», Анатолий Попов, вице-президент ПАО Сбербанк и другие известные деловые персоны.

Кроме этого, планируются стратегические сессии, круглые столы, семинары, посвященные развитию креативных технологий, внедрению и применению технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации в сфере здравоохранения, культуры, торговли. В рамках деловой программы праздника состоится финал регионального этапа Кубка по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, региональный этап Национальной премии «Бизнес-успех».

Пройдет также традиционная выставка «Регионы — сотрудничество без границ». Ее участниками станут предприятия и организации Чувашии и других регионов России.

По вопросам участия в форуме обращаться по тел. 8 (8352) 56-52-37. E-mail: forum21@cap.ru. По участию в выставке консультацию дадут по тел. 22-45-60. E-mail rsbg21@mail.ru.