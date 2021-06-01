8 июня — День социального работника

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны сферы социального обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Надежные и внимательные помощники, вы окружаете теплом и заботой, спасаете от одиночества, приходите на выручку, дарите надежду и вселяете уверенность в свои силы всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Повышение благополучия и качества жизни граждан – стратегическая задача государства. При вашем участии совершенствуется социальная политика, реализуются новые меры поддержки семьям с детьми, социальные контракты. Неоценим ваш вклад в обеспечение социальных гарантий государства.

Дорогие социальные работники, теплота душевных качеств, радость живого общения, терпение и преданность своему делу – это то, за что мы вас ценим и уважаем.

Искренне признателен за неравнодушие, отзывчивость, благородное служение людям. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственном деле.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 8 июня 2021 г.


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