8 июня — День социального работника

Уважаемые работники и ветераны сферы социального обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Надежные и внимательные помощники, вы окружаете теплом и заботой, спасаете от одиночества, приходите на выручку, дарите надежду и вселяете уверенность в свои силы всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Повышение благополучия и качества жизни граждан – стратегическая задача государства. При вашем участии совершенствуется социальная политика, реализуются новые меры поддержки семьям с детьми, социальные контракты. Неоценим ваш вклад в обеспечение социальных гарантий государства.

Дорогие социальные работники, теплота душевных качеств, радость живого общения, терпение и преданность своему делу – это то, за что мы вас ценим и уважаем.

Искренне признателен за неравнодушие, отзывчивость, благородное служение людям. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственном деле.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев