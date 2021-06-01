Олег НИКОЛАЕВ: «Хочу, чтобы жители Чувашии проявляли больше инициативы»

Глава республики рассказал «Советской Чувашии», почему он верит в «тракторный контракт» и кто из министров скептически относился к вакцинации

Для газеты это снова было «телеинтервью». Третья встреча главного редактора издания с Главой Чувашии и третий раз на камеру. Ведь именно она передает интонацию и настроение разговора. В этот раз мы все решили сделать по-взрослому. Лучшие камеры, лучшие операторы, лучшие спецэффекты… Олег Николаев оценил наше желание удивлять читателей, а теперь еще и зрителей «СЧ». Спокойствие руководителя республики, его уверенность при обсуждении той или иной проблемы, умение поддержать собеседника, где-то пошутить — все это делает наши встречи легкими и полезными.

— Добрый день, Олег Алексеевич. Приветствуем вас в нашей Темной студии.

— Здравствуйте!

— Крупный федеральный транспортный проект — строительство магистрали М-12. Вы первым из губернаторов регионов, по которым будет проходить трасса, забили тревогу о сохранении республиканских дорог, по которым в период возведения магистрали будет передвигаться тяжелая техника. В каких еще вопросах при строительстве М-12 республике стоит проявлять бдительность?

— На самом деле, дороги должны стать лучше после того, как мы построим трассу М-12. Очевидно, что при строительстве такого довольно крупного объекта тяжеловесная техника будет ездить по местным дорогам, которые не рассчитаны на такие веса, и соответственно они будут разрушены. Поэтому для нас очень важно не просто восстановить, их надо оставить в лучшем состоянии, чем они были до этого. Тогда у народа будет более приятное послевкусие от строительства такого глобального объекта.

Кроме этого, конечно же, люди испытывают много других жизненных потребностей. Если речь идет о сельской местности, то это выгул скота и возможность пересекать эту дорогу по удобным и привычным маршрутам. Мы очень плотно работаем и с генподрядчиками, и с генпроектировщиком, чтобы у нас были удобные переходы для домашнего скота, диких животных, чтобы были учтены мнения жителей. Очень важно, чтобы у нас появилась возможность заезда на хорошую, качественную дорогу не только в двух точках Чувашии.

Учитывая все стандарты строительства подобного рода объектов, в целом, все эти направления на сегодняшний день в работе. Конечно же, самая главная задача, на которую обращает внимание и Президент страны, — мы должны максимально сохранить экологию.

— Перейдем к другой транспортной теме — водной. Но прежде всего я хотел бы напомнить, как вы в конце февраля показывали только что присланный вам на телефон проект покраски нового пассажирского катера «Валдай». Да, это было красиво, но мне больше всего запомнилась то, с какой улыбкой вы рассматривали проект, что-то детское, настоящее в ней было. У меня возникло ощущение, что «Валдай» — это что-то большее для вас, чем просто хороший транспортный проект.

— В данном случае «Валдай» — это один из успехов, которые на сегодняшний день имеют место быть. Конечно же, любой успех меня безумно радует, восхищает и вдохновляет на дальнейшую работу. Естественно, аналогичная ситуация и с «Валдаем». В целом, конечно же, это не просто транспортное средство. Это очень мощный рывок в становлении стандартов развития туристической отрасли нашей республики. Мы впервые в России запустим в этом году межрегиональные пассажирские перевозки по реке Волге, что открывает новые возможности для нас.

Мы хотим собраться совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, со всеми региональными министрами транспорта Приволжского федерального округа и обсудить в целом развитие речного транспорта и пассажирских перевозок по реке, с учетом необходимости развития инфраструктуры для этого. Например, если понадобится построить пристань, значит, потребуется производить какие-то элементы для дебаркадера. Это, естественно, вопрос уже к промышленности и имеющимся у нее компетенциям.

— Но людей еще волнует, не будут ли слишком дорогими билеты на «Валдай». Вот, например, первый маршрут до Казани. Известно уже, какие цены будут? Разрабатываются ли под маршрут катеров туристические проекты? Планируется ли расширять географию маршрутов?

— Первые прикидки ценовых параметров показывают, что они будут сопоставимы с билетами на автобусные перевозки. В целом есть надежда, что этот вид транспорта будет очень востребован у населения Чувашии, Татарстана и гостей обеих республик. Ведь мы говорим о совершенно другом виде транспорта, о совершенно других ощущениях. У пассажиров появятся промежуточные остановки в таких городах как Мариинский Посад и Козловка. Я думаю, Свияжск тоже войдет в маршрут. Кроме того, наши коллеги из Татарстана изъявили желание пустить встречный маршрут на базе судов «Чайка». К тому же мы ожидаем еще две единицы транспорта уже в конце этого лета. И на следующий год количество рейсов будет больше. Таким образом, убежден, популярность водного транспорта будет только расти.

— Город трудовой доблести. Свершилось! К этому мы шли более года. Есть понимание, почему в мае 2021 года получилось, а в прошлом году нет? Мы, журналисты «СЧ», не сдавали номер в печать, ждали новостей из Москвы: можете раскрыть секрет, как так получилось, что в первом списке Чебоксар не было, но после того как Президент попросил расширить список, он увеличился только на один город — наш. Кто эта команда — друзья Чувашии?

— На самом деле, команда — все население Чувашской Республики, которое гордится своим прошлым, и дорожит теми подвигами, которые совершали наши предки. И вся та работа, которая была проведена в прошлом году, это, конечно, было основой — посеянным в благодатную почву семенем. И даже то, что этот год у нас проходит под эгидой трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Уже сделано достаточно много: изданы книги, поставлены художественные произведения, произведения искусства, написаны песни, стихи, сняты кинофильмы короткометражные, снимается документальный фильм, готовятся иные мероприятия очень масштабные. Об этом мы рассказывали всем нашим коллегам из правительства Российской Федерации, Администрации Президента России, Академии наук. Все это по капельке дополняло ту работу, которая в прошлом году была проделана. Конечно, она была уже менее публичной, менее массовой, но при этом очень важной, для того, чтобы состоялось это решение. И я безумно благодарен Президенту Российской Федерации, который принял решение включить город Чебоксары в число тех, которые получили этот почетный статус. Сейчас перед нами стоит задача реализовать все те мероприятия, которые, несомненно, должны быть проделаны в связи с присвоением городу Чебоксары статуса «Города трудовой доблести».

— Вакцинация — вы сами прошли все ее этапы и говорите, что чувствуете себя хорошо. Какова ситуация с формированием коллективного иммунитета в Чувашии в целом? Как с вакцинацией обстоят дела в Кабмине?

— Чувствую себя великолепно. Я не могу сказать, вакцинировался весь Кабмин или нет, но убежден, что достаточно большая его часть, как руководители, так и коллективы привились. Мы ведем статистику, но при этом, конечно же, нет никакой «обязаловки». Вот, допустим, мой первый заместитель Михаил Геннадьевич Ноздряков относился к этому процессу весьма скептически, а когда почувствовал, что эта болезнь очень сложная и тяжело переносится, он, конечно же, сожалел, что вовремя не провакцинировался и пренебрег теми советами, которые в адрес него доходили.

Но при этом ввиду того, что мера добровольная, нет никакого принуждения. Работа на сегодняшний день налажена таким образом, чтобы каждый желающий смог получить вакцину в удобной для него форме. У нас есть стационарные пункты вакцинации, их больше сорока, есть мобильные пункты вакцинации, их больше пятидесяти. Есть группы, которые выезжают на предприятия, на дом, к людям, которые не могут сами передвигаться. Есть возможность заказать трансфер, то есть оставить заявку и сказать, что хотел бы провакцинироваться, но нет возможности самому доехать. Приедут, отвезут в пункт вакцинации, привезут обратно домой. Последние две-три недели популярна новая форма — это мобильные пункты у торговых центров, на рынках. Пожалуйста, можно получить соответствующим образом вакцину.

И вот эта вся работа дает эффект. На сегодняшний день вакцину получили практически 20 процентов от планового количества людей, то есть 116 тысяч жителей республики из 588 тысяч. И эта динамика в целом достаточно хорошая. А темпы поступления вакцины как раз позволяют очень комфортно, в удобной форме обеспечивать потребность людей, их желание вакцинироваться.

Но при этом в случае поступления большей партии вакцины, которую можно хранить в обычном холодильнике («Спутник V» все же должен храниться при температуре -180 С), наша система здравоохранения готова использовать и дополнительные ресурсы. Прежде всего, это сельские акушерские пункты и иные подразделения, учреждения здравоохранения. Задача поставлена таким образом, чтобы не человек гонялся за вакциной, а чтобы вакцина «шла» к человеку, исходя из его пожеланий и имеющихся потребностей.

— Вернемся к большой экономике. Новые контракты СПИК 2.0 по производству сельскохозяйственных тракторов в Чувашии пока не наделали шуму. Еще предстоит многое преодолеть, чтобы с конвейера вышел первый чувашский агротрактор. По вашей оценке, насколько проект успешен и реален?

— Решение конкурсной комиссии о том, что Чувашская Республика и концерн «Тракторные заводы» выигрывают конкурс по заключению контракта СПИК 2.0 по производству тракторов малой и средней мощности — это уже выше, чем нулевая отметка. Сейчас наша задача в кратчайшие сроки подписать сам специнвестконтракт. Он подписывается четырьмя сторонами: Российской Федерацией, регионом — Чувашской Республикой, муниципалитетом — городом Чебоксары и инициатором проекта совместно с зарубежным партнером, а это итальянская группа компаний Same Deutz-Fahr. Ее компетенции мы «приземляем» в Чебоксарах. Далее, концерн берет на себя обязательства локализовать производственные процессы, выпуск агрегатов и других деталей. Таким образом, трактор становится абсолютно российским. Другие участники контракта берут на себя обязательства по сопровождению и помощи на каждом этапе развития этого инвестиционного проекта. Это и налоговые преференции, и организационные моменты, а самое главное — это стимулирование сбыта производимой продукции как на отечественном рынке, так и зарубежном. Сегодня аналогичной продукции российского производства не существует, но потребность в ней есть. Контракт призван как раз устранить этот пробел. Его перспективы огромны, тем более он подкреплен финансовыми ресурсами. Здесь у меня лично никаких сомнений нет.

Специнвестконтракт мы предполагаем подписать ко Дню республики в Чебоксарах. И это будет уже вторым шагом в реализации этого процесса.

— Олег Алексеевич, вы на днях встречались с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым — о чем вы договорились и что нас ожидает в тесном сотрудничестве с этой организацией?

— Прежде всего, договорились о том, что мы будем координировать наши действия в области информационной работы. Нужно исходить из того, что любая деятельность должна сопровождаться информационной работой — чем больше мы будем давать детальной, правдивой информации о нашей работе, тем больше люди будут знать и вовлекаться в процесс жизнедеятельности Чувашии. На мой взгляд, будет полезно организовать на территории республики различные форумы с участием журналистов из разных сфер. Об этом и договорились: ИНФОРУМ, который в этом году запланирован в Казани, возможно, в следующем пройдет в Чувашии — у наших журналистов появится возможность лицом к лицу встретиться и поговорить с ведущими экспертами и журналистами.

— Перед нашей встречей мы обратились в Центр управления регионом и попросили специалистов собрать для нас пятерку проблем, которые поступают от жителей республики через социальные сети. И вот что мы выяснили: в мае людей в первую очередь волновали вопросы благоустройства. В частности, беспокоили несвоевременный вывоз мусора и плохое состояние детских площадок. На втором месте — ЖКХ с традиционными отключениями воды из-за гидравлических испытаний. Видимо, в июне коммуналка выйдет на первое место — начнутся ремонты тепловых сетей и котельных. Далее проблемы дорог. Затем — соцобслуживания и выплат на детей от 3 до 7 лет. А завершают майский ТОП-5 проблемных тем Чувашии вопросы здравоохранения: людей беспокоили очереди к узким специалистам и нехватка бесплатных талонов на обследования. А какую проблему республики главной назвали бы сегодня вы?

— У меня как человека, который организовывает процесс жизнедеятельности людей в республике и управляет Правительством Чувашии, присутствует желание, чтобы было больше инициативы со стороны субъектов хозяйственной деятельности, муниципальных образований республики и простых граждан по изменению жизнедеятельности в республике. Важно, чтобы инициативы были подкреплены конкретными шагами, которые необходимо сделать в конкретный срок. Если была бы подобная активность на территории республики, то нам стало бы легче координировать свою работу.

— Олег Алексеевич, мы изучили ваш Инстаграм и определили, что самыми проникновенными постами в мае были слова соболезнования в связи с трагедией в Казани, ваш комментарий по случаю признания Чебоксар городом трудовой доблести, ваш взгляд на снижение смертности в республике, а также ваше сообщение об открытии в Чувашии производства медового кваса. Как видите, разброс по темам — колоссальный. А аккаунты каких людей вы просматриваете чаще других?

— Я больше стараюсь читать не посты конкретных людей, а информацию о важных темах, которые находятся в поле моего зрения. Когда мы говорим о каких-то вопросах — есть люди, которые максимально быстро находят ответы на них. Я бы сказал, что у меня нет любимчиков, которых бы я постоянно читал — они меняются в зависимости от того, какая тема находится на повестке дня. Чаще всего я читаю посты своих детей: не только из-за контроля над ними, но и ради любопытства.

— Спасибо за интересную беседу.

— Спасибо за интересные вопросы!

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8 июня с 8 часов утра открывается доступ к интервью Главы Чувашии Олега Николаева газете «Советская Чувашия» в необычном для зрителя формате.

Смотрите полную версию интервью Олега Николаева на сайте газеты «Советская Чувашия» и в ютюб-канале издания.