Козловка, Цивильск и Шумерля примут участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений

Заявки этих городов были отобраны на заседании республиканской межведомственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Цивильске проект предполагает реновацию пространства исторического центра, внутри которого предлагается провести реконструкцию Детского парка и окрестных улиц. А в Шумерле и Козловке сосредоточились на обновлении городских парков — причем в Козловке концепция новой парковой зоны посвящена знаменитому ученому Николаю Лобачевскому. Как сообщили в Минстрое Чувашии, хотя все три заявки были одобрены, однако администрации Шумерли рекомендовано доработать проект.
Опубликовано: 2 июня 2021 г.
Читайте также:
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса