Козловка, Цивильск и Шумерля примут участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений

Заявки этих городов были отобраны на заседании республиканской межведомственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Цивильске проект предполагает реновацию пространства исторического центра, внутри которого предлагается провести реконструкцию Детского парка и окрестных улиц. А в Шумерле и Козловке сосредоточились на обновлении городских парков — причем в Козловке концепция новой парковой зоны посвящена знаменитому ученому Николаю Лобачевскому. Как сообщили в Минстрое Чувашии, хотя все три заявки были одобрены, однако администрации Шумерли рекомендовано доработать проект.