На экономическом форуме в Петербурге подписаны важные соглашения

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимает Глава Чувашии Олег Николаев и члены правительства республики. Первым документом, подписанным Олегом Николаевым в рамках форума, стал меморандум о социально-экономическом партнерстве с ПАО «Т Плюс». Со стороны общества меморандум, предусматривающий, среди прочего, внедрение современных технологий в части производства, транспортировки и учета энергии, а также развитие системы централизованного теплоснабжения, подписал генеральный директор Андрей Вагнер.
Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, также состоялось подписание соглашения между АНО «Россия — страна возможностей» и правительством Чувашской Республики, направленного на установление эффективного сотрудничества. Подробности в следующем выпуске «СЧ».

 

Фото www.cap.ru
Делегация Чувашии на Питерском экономическом форуме

Опубликовано: 2 июня 2021 г.


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