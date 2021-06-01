На экономическом форуме в Петербурге подписаны важные соглашения

Сегодня начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимает Глава Чувашии Олег Николаев и члены правительства республики. Первым документом, подписанным Олегом Николаевым в рамках форума, стал меморандум о социально-экономическом партнерстве с ПАО «Т Плюс». Со стороны общества меморандум, предусматривающий, среди прочего, внедрение современных технологий в части производства, транспортировки и учета энергии, а также развитие системы централизованного теплоснабжения, подписал генеральный директор Андрей Вагнер.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, также состоялось подписание соглашения между АНО «Россия — страна возможностей» и правительством Чувашской Республики, направленного на установление эффективного сотрудничества. Подробности в следующем выпуске «СЧ».

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Делегация Чувашии на Питерском экономическом форуме