Прокуратура провела проверку после ЧП с ребенком в котловане

В апреле этого года в полицию поступило сообщение о том, что за детским садом № 207, расположенным по улице Академика Челомея в Чебоксарах, 11-летнюю девочку затянуло в тину и ей нужна помощь.

Проверкой занялась прокуратура. Из пояснений девочки следовало, что она вместе с другом, гуляя по полю за зданием детсада, подошла к выкопанному карьеру и стала кидать в скопившуюся там воду камешки. А потом поскользнулась и провалилась в карьер. Оттуда ей помогли выбраться проходившие мимо люди и сотрудники МЧС. Слава богу, обошлось без травм.

Был обследован земельный участок, на котором произошел этот несчастный случай. Установлено, что он находится на расстоянии около 300 метров от края забора дошкольного учреждения и является потенциально опасным. На участке есть овраг–котлован, на дне которого глина и талая вода, имеются места засорения строительным мусором, в частности, битым кирпичом. На момент проверки земельный участок по периметру не был огорожен, знаков, предупреждающих об опасности, не имелось. Собственник объекта — ООО «СУОР», которое ранее начало тут производить работы, связанные со строительством многоквартирного жилого дома. Строительство в настоящее время не завершено, работы не ведутся.

По закону собственник земли несет бремя ее содержания и обязан проводить мероприятия по защите земель от захламления отходами производства и потребления, а также обеспечивать безопасность нахождения людей на ее территории.

По выявленным фактам использования земельного участка с нарушением требований земельного законодательства прокуратура Ленинского района внесла в адрес компании «СУОР» представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

В настоящее время, чтобы не допустить свободного доступа посторонних лиц в котлован, расположенный на этом участке, его периметр огорожен сигнальной лентой. На подходе к котловану установлена предупреждающая об опасности табличка. Кроме того, прокуратура направила в УМВД России по Чебоксарам информацию о необходимости организовать патрулирование опасного участка для предотвращения несчастных случаев с гражданами. Сейчас решается вопрос о дальнейшей его «судьбе».

Кстати, лет 12 назад в Новочебоксарске на строительной площадке, что раскинулась метрах в пятидесяти от музыкальной школы, произошла трагедия с девятилетним мальчиком. Он упал почти с четырехметровой высоты в бетонный подвал строящегося дома, прямо на битые кирпичи. Стройка также не была огорожена, не было никаких сигнальных лент. Работы здесь не велись почти год, и при этом объект не был законсервирован.

Последствия падения ребенка оказались тяжелыми, он стал инвалидом.

Руководство строительной организации долго открещивалось — нет тут нашей вины и все, и пострадавшему ребенку мы ничего выплачивать не будем. Пришлось, однако — после возбуждения уголовного дела, кстати, при активном участии газеты «Советская Чувашия».