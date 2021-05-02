Планерка Главы: горячая линия на время каникул, производственное обучение, контроль за оборудованием провайдеров

Недавним постановлением правительства России за подписью премьер-министра Михаила Мишустина изменились правила реализации инвестиционных проектов за счет реструктуризации бюджетных кредитов. Как отметил на вчерашнем еженедельном правительственном совещании Глава республики Олег Николаев, благодаря этому расширен перечень проектов и отраслей, на реализацию которых регионы смогут направить высвобождаемые после реструктуризации деньги.

Руководитель региона поручил министерствам и ведомствам совместно с Минфином в кратчайшие сроки «внимательно посмотреть и изучить данное решение, чтобы скорректировать наши планы и действия в реализации инвестпроектов, прежде всего инфраструктурных». Это синхронизируется с реализацией соответствующих решений, обозначенных в Послании Президента России, подчеркнул Глава.

По этому постановлению средства можно будет использовать на развитие общественного транспорта, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электричеством и газом. Разрешается также вкладывать их в создание и модернизацию промышленных парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития.

ПОРУЧЕНИЕ.

Организовать местную горячую линию на время летнего отдыха детей.

1 июня, стартует летняя детская оздоровительная кампания. Как доложила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, все оздоровительные лагеря республики получили допуск с положительным заключением. А вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил информацию о возмещении гражданам, приобретающим путевки в летние детские оздоровительные организации, 50% стоимости так называемого оплаченного туристского продукта. Данную программу с 25 мая запустил Ростуризм по аналогии с общей туристической. Минэкономразвития провело совещание по данной теме с представителями всех 15 детских оздоровительных организаций республики, подписаны договоры с туроператорами. Всего планируется реализовать 14 тыс. путевок. Общая сумма, которая будет возмещена родителям, составит более 55 млн рублей. Создан региональный штаб из представителей органов исполнительной власти.

ЦИФРА Более 55 млн рублей выделено в 2021 году на возмещение стоимости путевок в детские оздоровительные организации

Глава республики заострил внимание на информационной составляющей летнего отдыха детей. Федеральная горячая линия тут имеется, но есть необходимость открыть и свою, местную. Ведь зачастую у родителей возникают вопросы, связанные с работой именно местных организаций и учреждений. «Этот процесс надо организовать с привлечением специалистов, которые могут ответить на поступающие обращения», — сказал Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Расширять обучение рабочим профессиям по ряду специальностей непосредственно на предприятиях.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова доложила о ходе реализации мероприятий в области содействия занятости населения в 2021 году. На это предусмотрено 1,5 млрд рублей, 84% из которых — федеральные средства. В январе — мае направлено 290 млн рублей. Всего в программе участвуют более 69 тыс. человек.

В нынешнем году намечено трудоустроить не менее 30 тыс. человек, 46% от этого количества уже получили работу. В том числе 5,9 тыс. — по заявкам работодателей на постоянные места. В числе основных — вопрос занятости инвалидов, около 230 из них обеспечены работой в нынешнем году. Министр также рассказала о других направлениях реализации программы.

Глава республики остановился на системе подготовки и переподготовки кадров рабочих специальностей. В большом спросе, к примеру, сварщики, станочники, в еще большем — швеи. Они получают квалификацию на базе средних специальных заведений. Но, судя по числу заявок работодателей — 249, почему бы им самим не заняться подготовкой специалистов на месте, сказал Олег Николаев. При этом обеспечить их на время обучения какой-нибудь неквалифицированной работой… Касаясь тех же швей, наверняка найдется не одно предприятие, готовое заняться обучением на месте. Глава поручил «продумать эту работу».

ПОРУЧЕНИЕ. Усилить контроль за соблюдением стандартов и типовых решений при установке радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений в многоквартирных домах.

В течение последних лет предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами, осуществляемая управляющей организацией, лицензируется. Об итогах этой работы рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашии Виктор Кочетков. По состоянию на 27 марта 245 управляющим выданы лицензии, 21 получил отказ, у 47 лицензии отозваны. Срок действия лицензии — 5 лет.

Качество и соответствие законодательству деятельности управляющих компаний регулярно контролируется с участием органов прокуратуры. Одним из нарушений является отсутствие общих собраний жильцов по принятию разных решений, договоров провайдеров с УК.

Был также затронут вопрос размещения радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений в многоквартирных домах. Данные коммуникации довольно не редко проложены и смонтированы с нарушением правил безопасности, явно на скорую руку.

Как сказал Глава республики, одним из печальных результатов такой практики стал недавний пожар в Канаше, одной из возможных причин которого явилось короткое замыкание от такого оборудования. Поэтому было принято решение провести проверку всех многоквартирных домов республики на данный предмет. О ее итогах рассказал руководитель жилинспекции.

Заинтересовано в этой работе и Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций. По словам министра Кристины Майниной, со стороны министерства имеются необходимые рекомендации и методики по размещению сетей и оборудования.

«Наша задача — выработать четкие, понятные решения по доступу к такому оборудованию и средствам, обеспечить безопасность их эксплуатации, — нацелил Глава. — А главное — необходимо строже контролировать соблюдение единых стандартов подключения и установки оборудования, типовые решения. Целесообразно также создать единый реестр размещения оборудования и сетей».