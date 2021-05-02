Голосование в электронном формате – это безопасно и удобно

В Чувашии, как и по всей России, проходит предварительное голосование всероссийской партии «Единая Россия». По состоянию на утро сегодняшнего дня в нем принял участие уже каждый пятый избиратель республики. Высокой активности граждан способствует и то, что голосование впервые проводится в электронном формате. О преимуществах такого способа волеизъявления граждан мы попросили рассказать Сергея Сергеева, заместителя генерального директора компании «Кейсистемс» и генерального директора научно-производственного центра «Кейсистемс-Безопасность».

— На сегодня голосование в электронном формате — достаточно безопасная и удобная для граждан процедура, использующая технологию блокчейн. В ней задействован Единый портал госуслуг, к которому сейчас подключен практически каждый. Поэтому нет необходимости проводить дополнительную регистрацию, а избиратели получат именно те бюллетени, которые действительны по месту их проживания. Такой способ гарантирует, что вместо человека не проголосует кто-то другой, гарантируется также неразглашение информации о том, кто именно как проголосовал. Еще один важный момент — технология подсчета итогов выборов. При обычном, «ручном» способе результаты голосования подсчитывают люди. А при электронной форме голосования подсчет происходит автоматически — за это отвечает специальный криптографический алгоритм. Причем данные о результатах будут известны только по окончании голосования.