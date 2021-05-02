Более 73 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Предварительное голосование партии «Единая Россия» приближается к своему «экватору». Напомним, стартовало оно 24 мая и проходит в электронной форме. Принять участие в голосовании может любой житель республики, обладающий избирательным правом. Для этого достаточно авторизоваться на сайте pg.er.ru через портал Госуслуги.
На предварительном голосовании по выборам депутатов Государственного Совета Чувашской Республики и Государственной Думы РФ зарегистрировано 220 кандидатов и более 160 тысяч избирателей. Проголосовало на сегодняшний день более 73 тысяч человек.
Предварительное голосование продлится до 30 мая. А уже 1 июня будут объявлены его победители, которые станут кандидатами партии «Единая Россия» на осенних выборах. Программное обеспечение позволяет не только быстро посчитать все голоса, но и делает этот подсчет абсолютно прозрачным. После подведения итогов любой избиратель сможет проверить, правильно ли засчитан его голос. Такая возможность представляется впервые и делает процедуру предварительного голосования полностью легитимной.

Михаил Сидоров

Опубликовано: 26 мая 2021 г.


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