Чувашские школьники привезли победу из Краснодарского края

В Анапе в детском центре «Смена» завершились Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 2020-2021 учебного года.

В этом году в трехнедельной состязательной программе приняли участие юные спортсмены из 53 регионов нашей страны. Сразу две трофейные номинации удалось забрать школьникам из Цивильской средней школы № 1, представляющей спортивный клуб «Олимп». Ребята заняли первые места по легкой атлетике и в спортивных батлах. Кроме того, чувашские школьники попали в десятку лучших в таких дисциплинах как футбол, баскетбол среди команд девушек, настольный теннис среди юношей и конкурс видеороликов.