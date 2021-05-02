Чувашские школьники привезли победу из Краснодарского края

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Анапе в детском центре «Смена» завершились Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 2020-2021 учебного года.
В этом году в трехнедельной состязательной программе приняли участие юные спортсмены из 53 регионов нашей страны. Сразу две трофейные номинации удалось забрать школьникам из Цивильской средней школы № 1, представляющей спортивный клуб «Олимп». Ребята заняли первые места по легкой атлетике и в спортивных батлах. Кроме того, чувашские школьники попали в десятку лучших в таких дисциплинах как футбол, баскетбол среди команд девушек, настольный теннис среди юношей и конкурс видеороликов.

Опубликовано: 25 мая 2021 г.


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