Планерка Главы: к форуму подготовятся, семьи поддержат, а марафон перенесут

«Главное — раскрыть новые возможности для республики»

С позитивных новостей прошлой недели, о которых сообщала и наша газета, началось еженедельное совещание в Доме правительства. Первая — о решении конкурсной комиссии Минпромторга России производить сельскохозяйственные тракторы малой и средней мощности на площадях «Тракторного завода» в Чебоксарах. Вторая — весть о том, что столице Чувашии присвоено звание Города трудовой доблести.

Обе новости были ожидаемые, заявил Глава Чувашии Олег Николаев, поскольку работа по этим проектам началась год-полтора назад.

Поздравляя с победой тракторного, руководитель региона отметил, что впереди всех ждет серьезная работа, которая раскроет для республики новые возможности. «Прежде всего, предстоит заключить специнвестконтракт, развернуть соответствующее производство, а это миллиарды инвестиций, сотни рабочих мест и тысячи тракторов, ориентированных на экспорт», — перечислил руководитель региона. И добавил, что достигнутый результат — итог совместной и последовательной работы инициаторов проекта, команды концерна «Тракторные заводы», и Кабинета министров Чувашии.

Успешных результатов ждет республика и от участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня. По словам Главы Чувашии, на форуме ожидается подписание ряда соглашений, по которым уже велась предварительная работа.

Делегацию Чувашии на форуме возглавит Олег Николаев. Она примет участие в расширенном заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», в работе круглых столов и пленарном заседании под руководством Президента. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Республикой Крым, Пензенской областью, госкорпорацией «Роскосмос» и рядом других организаций. Главное — раскрыть новые возможности для республики, подчеркнул Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Продолжить работу по предоставлению мер поддержки семьям с детьми. Особое внимание — семьям, где воспитываются пятеро и более ребятишек.

Речь снова зашла о денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Напомним, с 1 апреля этого года порядок выплаты изменился, форма поддержки стала более адресной. При ее назначении теперь учитываются не только доходы, но и имущество заявителей, пояснила руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова. О трехступенчатой системе данной выплаты в зависимости от доходов семьи «Советская Чувашия» уже рассказывала.

Добавим, большая часть заявлений по данной выплате поступила в первые апрельские дни. На сегодня, по данным Минтруда Чувашии, подано свыше 24 тыс. обращений, из них более 90% — в электронном виде. Из 9,5 тыс. рассмотренных заявлений 4075 получили одобрение, остальным в назначении отказано, не прошли по критериям назначения выплаты.

Олег Николаев поручил обратить внимание на семьи с пятью и более детьми. «Мною дано поручение социальному блоку совместно с региональным Минстроем проанализировать состояние дел с предоставлением мер поддержки, положенных семьям с пятью и более детьми. На ситуацию нужно посмотреть критически. Важно не только реализовать существующие формы помощи, но и изучить, что еще можно сделать, чтобы поддержать большие семьи нашей республики», — обозначил Глава Чувашии, поставив задачу в течение недели выработать план действий.

ПОРУЧЕНИЕ.

Организовать работу по проведению государственной итоговой аттестации выпускников.

Начинается самый волнительный период для выпускников и их родителей, сообщила вице-премьер — руководитель Минобразования Алла Салаева. С 24 мая стартовал основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов. С 27 мая испытания начнутся у одиннадцатиклассников.

О порядке сдачи ГИА в этом году, о коррективах, которые внесла пандемия, и антиковидных мерах безопасности в пунктах проведения экзаменов читайте в сегодняшнем номере «СЧ» на 4-й полосе. Также по вопросам, касающимся ГИА, можно позвонить на телефон «горячей линии» 8(8352) 57-21-60.

«Будем ждать хороших результатов и создавать условия для реализации способностей и талантов нашей молодежи в родной республике», — сказал Глава Чувашии. А министр и направление подсказала: молодые люди сейчас все больше ориентируются на получение образования в сфере цифровых технологий. В этом году среди предметов по выбору в рамках сдачи ЕГЭ резкий скачок у информатики. Если в прошлом году этот предмет сдавали 630 ребят, то в этом году на экзамен намерены прийти 1114 выпускников. «Дистанционное ли обучение сыграло роль или активное развитие IT-технологий, но информатика у наших школьников становится все более популярной», — заключила Алла Салаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить безопасность людей во время предстоящего купального сезона.

По словам председателя ГКЧС Чувашии Олега Яковлева, с 1 июня планируется открыть 13 пляжей и более сотни специально оборудованных мест для купания и отдыха граждан. Причем наибольшее количество таких зон откроется в Моргаушском, Канашском и Яльчикском районах.

Олег Николаев согласился с важностью оборудования специальных мест для купания, но напомнил и слова известного литературного персонажа: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Люди должны более сознательно относиться к отдыху у воды, чувствовать личную ответственность, быть внимательнее к тому, что рядом находятся дети, и неукоснительно соблюдать меры безопасности. А для этого нужно проводить информационную работу, в том числе через соцсети.

В завершении планерки председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова доложила о назначенных на 27 мая парламентских слушаниях на тему: «Прямые выборы глав муниципалитетов Чувашской Республики: «за» и «против». Планируется участие порядка 160 человек, как очно, так и в режиме видеоконференцсвязи.

МЕЖДУ ТЕМ

Марафон попросил отсрочку

В День защиты детей в Чувашии должен был завершиться благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства». Однако председатель регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов попросил об отсрочке до 1 августа — слишком малая сумма собрана.

Напомним, старт марафону был дан 18 февраля. Его цель — помочь детям, которые особенно в этом нуждаются. На собранные средства приобретаются лекарства тяжелобольным детям и средства реабилитации, оказывается помощь многодетным и малоимущим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, интернатам и медицинским организациям.

Однако на сегодня, по словам Юрия Кислова, собрано чуть более 3 млн рублей. Напомним, за время своего существования акция собирала и по 6, и по 8 млн рублей. «Мы надеемся собрать более солидную сумму», — выразил надежду председатель фонда. По его словам, на малой активности участников марафона сказалась и пандемия, и то, что в 2019 году фонд хранил собранные средства в Чувашкредитпромбанке, где они и «зависли». Вероятно, поэтому те муниципалитеты, которые раньше были лидерами по сбору денег, нынче не спешат участвовать в марафоне, предположил председатель фонда.

Пока среди районов республики лидирует Чебоксарский район. Большой вклад в копилку марафона — 70 тыс. рублей сделал Союз женщин Чувашии и объединение деловых леди республики благодаря благотворительному балу, состоявшемуся в конце апреля. Крупные взносы вложили Чувашпотребсоюз, Госсовет Чувашии и другие предприятия и организации. «Есть и личные пожертвования граждан: кто-то принес 300 рублей, кто-то 5 тысяч, — сообщил Юрий Кислов. — Главное, что люди желают помочь и делают это от чистого сердца».

Олег Николаев посоветовал организаторам марафона больше рассказывать людям об историях поддержки детей, о том, на что именно направляются собранные средства, тогда желающих поучаствовать в добром деле обязательно прибавится.

На личном примере

50% от своего месячного заработка в фонд благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» решил перечислить и Глава Чувашии Олег Николаев. Он сообщил об этом на планерке и призвал последовать его примеру.