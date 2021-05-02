Начался прием заявок на конкурс «Управленческая команда»

Проводится он в республике во второй раз по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева, а главная его цель — выявить талантливых руководителей и дать им шанс профессионально развиваться. Регистрация на сайте конкурса lider.cap.ru будет идти до 9 июля, помимо собственно заявки на сайте надо разместить и свою видеопрезентацию. Затем претендентов на попадание в «Управленческую команду» ждет заочное и очное тестирование. А полуфинал и финал конкурса запланированы на конец августа — сентябрь этого года. В прошлом году, напомним, заявки на участие в управленческом конкурсе подали около 500 человек. Победители и полуфиналисты получили дипломы и сертификаты на обучение по программам дополнительного профобразования в ведущих вузах республики.
Опубликовано: 13 мая 2021 г.
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