Начался прием заявок на конкурс «Управленческая команда»

Проводится он в республике во второй раз по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева, а главная его цель — выявить талантливых руководителей и дать им шанс профессионально развиваться. Регистрация на сайте конкурса lider.cap.ru будет идти до 9 июля, помимо собственно заявки на сайте надо разместить и свою видеопрезентацию. Затем претендентов на попадание в «Управленческую команду» ждет заочное и очное тестирование. А полуфинал и финал конкурса запланированы на конец августа — сентябрь этого года. В прошлом году, напомним, заявки на участие в управленческом конкурсе подали около 500 человек. Победители и полуфиналисты получили дипломы и сертификаты на обучение по программам дополнительного профобразования в ведущих вузах республики.