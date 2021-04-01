Пять тысяч молодых сосен были высажены в Заволжье в минувшую субботу

Здесь, как и в других городах и районах республики, прошла международная акция «Сад памяти», посвященная Великой Отечественной войне. Участие в ней принял Глава Чувашии Олег Николаев.

Саженцы сосны были посажены на участках горельников 2010 года, а сама акция проводилась в рамках федерального проекта «Сохранения лесов» национального проекта «Экология», сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. К лесовосстановительной работе подключились министры, студенты, экологи-волонтеры. «Когда большое количество людей делают одинаковое дело — это очень мощная и вдохновляющая волна, — поделился с журналистами впечатлениями Олег Николаев. — Но самое главное, конечно, — это помочь природе озелениться. Это благородное дело. А участвовать в нем вместе с дочерью вдвойне приятно».

«Мы вместе с семьей и коллегами посадили саженцы сосны в Заволжье, — написал чуть позже Глава Чувашии на своей странице в Инстаграме. — Уверен, что каждый может внести посильный вклад, прививая нашим детям, будущим поколениям бережное отношение к природе и уважение к подвигу предков. Помню, как сам в детстве сажал деревья возле оврагов. Сейчас вижу результаты своих трудов каждую поездку в родные места. Для меня это лучшее напоминание о том, что человек может и должен заботиться о своей родине».

Справка «СЧ» Международная акция «Сад памяти» впервые прошла в 2020 году. Ее цель — создать зеленые памятники каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В первый год проведения акции к ней присоединились более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран мира. Поддержал «Сад памяти» и Президент России Владимир Путин, высадивший дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату и объявивший эту акцию ежегодной.

Фото cap.ru

«В рамках акции «Сад памяти» любой желающий может поучаствовать в посадке деревьев», сообщил в Инстаграме Олег Николаев.