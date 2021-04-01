Кирпич — старый, добрый и незаменимый

Строим с «Терминалом»

До начала строительного сезона остались считанные дни, и торговый комплекс «Терминал», один из крупнейших в республике поставщиков стеновых материалов, за более чем полтора десятка лет своей успешной деятельности ставший надежным партнером как для строительных компаний, так и для частных застройщиков, традиционно делится «полезными советами». Речь о старом добром кирпиче — мы попросили специалистов компании выделить актуальные тенденции предстоящего сезона в строительстве частных домов.

Впрочем, поправляют в «Терминале», прилагательное «старый» применительно к кирпичу сегодня не совсем к месту. Современный облицовочный кирпич шагнул далеко вперед — это керамическое изделие, обладающее высокой прочностью, несмотря на свой небольшой вес. И теплоизоляционные свойства — на зависть многим другим материалам. «Технологии развиваются стремительно, изобретаются все новые строительные материалы, тем не менее то, что было придумано задолго до нас, не теряет своей актуальности, — рассуждает генеральный директор ТК «Терминал» Владислав Никитин. — По-прежнему строим из кирпича — надежного и практичного материала, который широко используется в возведении частных домов и коттеджей. Доступный по цене материал, открывающий широкие возможности для создания уютного и привлекательного места жительства, реализации самых смелых архитектурных решений».

В торговом комплексе представлена продукция десятков производителей, а это сотни видов и цветов кирпича — на самые разные и изысканные вкусы и предпочтения, что позволяет реализовать практически любую дизайнерскую задумку. Можно создавать как однотонную поверхность, так и комбинировать разные цвета.

Специалисты торгового комплекса отмечают, что, останавливая свой выбор на кирпиче, люди зачастую ориентируются только на его цвет, пренебрегая архитектурой будущего дома. Приходится их переубеждать: цвет кирпича не должен быть решающим фактором, больше ориентироваться нужно на проект дома и его дизайн, а также на качество материала. Отрадно, что многие прислушиваются к этим советам. Благо готовых проектов домов — тысячи, их своим клиентам «Терминал» предоставляет бесплатно.

Используя различные приемы, профессиональные архитекторы и дизайнеры создают уникальные по конструкции и дизайну строения. Современных методик множество. В том числе разработка интересного проекта здания вместо возведения стандартной коробки в два этажа; использование цветного кладочного раствора, создающего контраст в кирпичной кладке; применение разных видов кладки кирпича; создание интересных акцентов из кирпича другого цвета и так далее.

Хотя, несмотря на то что производители предлагают широчайший выбор этого материала — разных цветов, размеров и свойств, даже используя кирпич только одного, к примеру, красного цвета, можно получить дом своей мечты с уникальным фасадом. Интересная и красивая архитектура, соответствующая всем пожеланиям владельцев, обеспечит комфортное проживание в таком доме в любое время года.

В любом случае дом из качественного кирпича будет прочным, долговечным, экологичным, красивым, и его привлекательность с годами только повышается. Множество преимуществ кирпича позволяет с уверенностью утверждать, что его использование в строительстве будет актуальным на протяжении еще долгих лет. И ТК «Терминал» будет этому всемерно содействовать, помогая частным застройщикам в возведении домов из кирпича — строить надежно и надолго.

Ответы и помощь по всем вопросам, связанным со строительством, вы сможете найти в ТК «Терминал» по адресу: г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 7/1, Альгешево.

Тел.: (8-8352) 30-55-10, 30-55-15; www.terminaltk.ru.