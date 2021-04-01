Планерка Главы: летний отдых детей, паводок, пал травы, численность кабанов

Вакцинацией в республике планируется охватить не менее 60% взрослого населения. В настоящее время действует 51 прививочный пункт, 6 мобильных единиц, 10 бригад. Об этом доложил на вчерашнем еженедельном правительственном совещании министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Запрос на вакцинацию имеется, в наличии также резервы вакцины, что способствует проведению прививочной кампании по графику – так оценил ситуацию Глава республики Олег Николаев.

Для иммунопрофилактики могут быть задействованы все 390 пунктов, что ускорит процесс в разы. Ряд учреждений уже готовы «развернуться». В регион на сегодня поступило 84,9 тыс. доз вакцины. На днях должно поступить еще около 10,2 тыс. Более 59 тыс. человек, или 10,1% от планируемого, приступили к вакцинации. 36,8 тыс. уже «укололись» дважды, закончив прививочный цикл. Организована доставка пожилых людей к пунктам. Актуальной стала корпоративная вакцинация, которая обезопасит работающих от возможных новых осложнений.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств ежедневно отчитываться о ситуации по контролю за палом травы. Провести ревизию гидротехнических сооружений с выявлением наиболее проблемных из них.

В последние несколько дней активно обсуждалась ситуация с палом травы — серьезным источником возникновения пожаров. Только в минувшую пятницу была поставлена задача взять ее под тщательный контроль. Но в выходные дни из 51 пожара в республике 43 произошли как раз по причине пала травы и мусора, констатировал Глава. И обратился к главам муниципальных администраций с настоятельным призывом установить жесткий контроль за этим явлением. «У вас есть все полномочия для того, чтобы адекватно реагировать на него и привлекать к ответственности нарушителей, — сказал Олег Николаев. — Пал случается не круглый год, в основном весной и летом, зачастую на огородах и садовых участках. Ставлю задачу — в течение этой недели наладить особо строгий контроль за обстановкой».

Обращение было адресовано в том числе руководителю республиканского ГКЧС Олегу Яковлеву, который доложил о паводковой ситуации. Пик «большой воды» пройден, по его словам, плавно, она нынче не принесла больших катаклизмов — максимальные уровни воды на больших реках не достигали опасной отметки. К тому же подготовились к половодью неплохо — созданы пункты размещения людей на случай эвакуации, необходимой численности группировка спасателей, в наличии — хорошо оснащенный технический парк. Организован круглосуточный мониторинг на наиболее крупных гидротехнических сооружениях (ГТС). Хотя совсем без ЧП не обошлось — частично была подтоплена дорога в деревню Степное Тугаево Цивильского района, несколько домов в деревне Милютино Порецкого района, частично размыло временную дорогу через речку Паланку в Шумерле…

Руководитель комитета особое внимание обратил на состояние гидротехнических сооружений и прудов. Многие из них требуют ремонта, а у иных и хозяев не имеется. Глава республики поддержал это предложение, указав на необходимость глубокой ревизии таких сооружений, чтобы выявить самые проблемные ГТС, несущие максимальную опасность во время паводка. Не следует расслабляться, пусть даже нынешнее половодье «республика прошла мягко и слаженно, благодаря работе соответствующих служб, за что огромная благодарность», — сказал Глава.

ЦИФРА Более 9 тысяч путевок в оздоровительные лагеря получат дети республики нынешним летом

ПОРУЧЕНИЕ.

Особое внимание в организации работы детских оздоровительных лагерей уделить безопасности. Сделать программу пребывания в них максимально содержательной и позитивной.

Близится летний оздоровительный сезон детей. Как доложила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, более 9 тыс. детей отдохнут летом в лагерях республики. Уже началась заявочная кампания по приобретению путевок. 100% их оформлено в Канаше и в Канашском районе, 79% — в Новочебоксарске. В Чебоксарах все выделенные 2154 путевки тоже уже оформлены полностью. После 5 мая можно будет подать заявку на получение оставшихся свободными путевок.

Как отметила вице-премьер, нельзя забывать о том, что пандемия никуда не ушла, поэтому для обеспечения здоровья наших детей будут предприняты усиленные меры. В соответствии с новыми санитарными правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора организована работа по приобретению рециркуляторов, бесконтактных термометров, антисептиков, дезинфицирующих средств, дозаторов и средств индивидуальной защиты.

По данным руководителя Роспотребназдора по Чувашии Надежды Луговской, готовятся принять детей 318 оздоровительных лагерей, однако санэпидемиологическое заключение о готовности получили пока только 40 лагерей. Стоит задача — обеспечить максимально безопасную их работу, сказал Олег Николаев. Если потребуется, для этого будут выделены дополнительные средства — при надлежащем обосновании.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не ослаблять контроль за численностью кабанов в лесах республики с тем, чтобы не допустить возникновения очагов африканской чумы свиней.

Врио министра природных ресурсов и экологии Елена Хомченко представила доклад об исполнении ведомством федеральных полномочий в области охраны, воспроизводства объектов животного мира в 2020 году.

Общая площадь охотничьих угодий в Чувашии составляет 1,6 млн га, 30,8% из них — общедоступные, 41 угодье — в статусе закрепленных. Нарушения правил охоты караются строго — в минувшем году возбуждено 8 уголовных дел, в том числе по факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба. Нарушителей также лишают прав на охоту.

Докладчик представила статистику поголовья диких животных. По данным за прошлый год, лосей насчитывалось 1899, что выше уровня предыдущего года. А вот лисиц стало меньше. Особое внимание было уделено регулированию численности кабанов, таящих угрозу возникновения очагов африканской чумы свиней. Глава республики поручил и далее контролировать этот вопрос, ибо от него в итоге может зависеть состояние поголовья свиней в АПК республики. Имевший место прецедент показал это.

Фото из архива редакции

Летний отдых детей в оздоровительных лагерях должен быть содержательным, интересным и безопасным.