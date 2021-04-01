Месяц назад началась регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». В Чувашской республике в 2021 году будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ и Госсовета республики. На предварительных выборах в Чувашии ожидается высокая конкуренция. На сегодня общее количество зарегистрированных кандидатов в республике составляет 107 человек.
Для участия в выборах в Госдуму зарегистрировано 25 человек: 9 в Чебоксарском одномандатном избирательном округе, 7 в Канашском одномандатном избирательном округе, 9 — по списку. 10 человек из этого числа заявились одновременно как кандидаты на выдвижение и по одномандатному округу, и по списку.
На предварительных выборах в Государственный совет Чувашской республики зарегистрировано 82 кандидата по 22 округам.
Накануне выходных на прошлой неделе заявление на участие в предварительном голосовании подал депутат Государственной Думы от Чувашии Николай Малов.
Выдвижение кандидатов завершится 29 апреля. А сегодня начинается регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании. Зарегистрироваться может любой гражданин России на сайте pg.er.ru.
Само голосование пройдет в электронном формате с 24 по 30 мая. По его результатам будут определены кандидаты от партии «Единая Россия» на осенние выборы. Ими станут те, кто наберет наибольшее количество голосов избирателей.
Предварительные выборы будут конкурентными
Месяц назад началась регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». В Чувашской республике в 2021 году будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ и Госсовета республики. На предварительных выборах в Чувашии ожидается высокая конкуренция. На сегодня общее количество зарегистрированных кандидатов в республике составляет 107 человек.