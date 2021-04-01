Обновленный 101-й маршрут пассажиров устраивает

Но не все пока знают, как «ходит» автобус

Уже несколько дней, начиная с 12 апреля, работает на линии измененный межмуниципальный автобусный маршрут 101 «Чебоксары — Новочебоксарск».

Маршрут 101 изменен таким образом, что стал продлением чебоксарского городского маршрута 32, так как именно он укомплектован автобусами среднего и большого классов. Обе эти цифры и выведены в маршрутных указателях комфортабельного транспорта. Схема измененного составного маршрута 101 в Новочебоксарске (она разрабатывалась совместно с городской администрацией) содержит участки улиц с наиболее высоким пассажиропотоком. Разработчики схемы движения нового маршрута ставили задачу — соединить Новочебоксарск с северо-западным районом Чебоксар и разгрузить транспорт, который едет из Новочебоксарска в новоюжный район столицы республики. Новый 101-й маршрут идет от остановки «Сокол» в Новочебоксарске до Чандрово в Чебоксарах, его путь пролегает через массу улиц и проспектов двух городов.

«Проблема транспортного сообщения существует уже давно, и на сегодняшний день то, что по этому маршруту пошел 21 автобус средней и большой вместимости, в глобальном смысле — это решение большой проблемы, — считает глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов. — Из Новочебоксарска теперь можно добраться в любую точку Чебоксар. Но надо, чтобы и население немножко привыкло к новому маршруту. И мы будем анализировать, что не так, где нужно внести коррективы, общаясь с людьми в том числе через социальные сети, через депутатов городского Собрания депутатов».

А еще пересмотр маршрутной сети возможен по результатам анализа пассажиропотоков. Кстати, 15 апреля, уже на четвертый день работы нового маршрута, представители республиканского Минтранса, городской администрации, местного депутатского корпуса, предприятия-разработчика схемы движения вкупе с журналистами «прокатились» в автобусе 32/101 по улицам Новочебоксарска, желая выяснить, как полюбился горожанам новый маршрут. О чем можно судить по количеству пассажиров.

Но, наверное, все-таки рановато было отслеживать пассажиропоток. Всего-то несколько дней выходят на линию автобусы. В 7 часов 15 минут утра на конечной остановке «Сокол» ни один пассажир не проявил интерес к новому маршруту. Некоторые смотрели на радушно распахнутые двери автобуса в недоумении: а откуда ты взялся, 32/101? На следующих остановках несколько человек вошли в салон уверенно. И на вопросы, удобен ли маршрут, отвечали однозначно: «Очень удобен». Кому-то по душе, что теперь до Чебоксар, например, до места работы, можно добираться без пересадки на другой транспорт. «Мне ехать в район «Ромашки». Конечно, стало гораздо лучше ездить. Прямо до места работы, автобусы просторные, никто не толкает, на ноги не наступает, — выразила удовлетворение Ольга Иванова. — Давно пора было пустить такие автобусы. Спасибо вам большое!» — сказала она главе администрации и другим уважаемым людям, задававшим вопросы.

НА ЗАМЕТКУ Схема движения маршрута 32/101 Чебоксары — Новочебоксарск Новый составной маршрут начинается в поселке Чандрово, его путь проходит по улицам Филиппа Лукина, Мичмана Павлова, Университетской, проспекту Максима Горького, улице Гузовского, проспекту Никольского, улицам Фучика, Гагарина, проспектам Ленина, Ивана Яковлева, 9-й Пятилетки и Тракторостроителей до Маштехникума. Далее под номером 101 автобусы проследуют в Новочебоксарск, где будут двигаться по улицам Воинов-интернационалистов, 10-й Пятилетки, Ельниковскому проезду, улице Винокурова до ледового стадиона «Сокол». На новом маршруте будут использоваться тарифы, действующие в Чебоксарах и Новочебоксарске, а также между ними. То есть за поездку по городу пассажир заплатит городской тариф, при поездке в Новочебоксарск — 30 рублей по карте, 32 рубля — наличными. Оплата будет взиматься один раз. Время в пути от северо-западного района до остановки «Сокол» составляет примерно 1 час 15 минут. Интервал движения автобусов в пиковое время — от 7 до 10 минут, в межпиковый период — 15-20 минут. Из Чебоксар (СЗР) первый рейс выполняется в 4.50, последний — в 20.00. Из Новочебоксарска первый рейс в 5.30, последний в 21.45. По данным Минтранса республики

«Люди просто не знают, что есть такой обновленный маршрут 101, они хорошо знают «старый», ходивший до Энергозапчасти. Вот и пропускают его мимо», — размышляли вслух участники рейда. Большие надежды на «множество» пассажиров возлагали, заезжая в Ельниково и Юраково. Известно, что это самые проблемные участки, особенно отдаленная остановка «Турист», где люди длительное время ожидают транспорт в Чебоксары (а он, уже переполненный, здесь часто просто не останавливается), по поводу чего не один год обращались в разные инстанции.

И вот их услышали — на линию в час пик выходит 21 комфортабельный автобус в дополнение к имеющемуся транспорту. «Но где же народ, который не может уехать в Чебоксары, где проблема?» — был немало озадачен глава администрации города, глядя на пустые остановки «Турист» и «Школа № 19».

Может это юркие маршрутки подсуетились, то бишь их хозяева, выпустив в день рейда больше машин, чем обычно? Ну, чтобы создать впечатление, будто новый маршрут 101 вовсе не нужен городу?.. А может, 7.30 — уже не час пик?

Глава администрации Павел Семенов намерен продолжать изучение пассажиропотока на маршруте. Тем более, что есть над чем подумать. Участники рейда практически единодушны в том, что из центра Новочебоксарска, включая площадь Победы, улицы Комсомольскую, Винокурова (от «Каблучка») людям намного проще уехать в Чебоксары, здесь к их услугам сразу несколько маршруток, которые выходят из города по улице Советской. И этот путь экономит время, поскольку намного короче, нежели ездить на 101-м «в объезд». Да тут еще горожанин, ехавший в автобусе, интересное мнение высказал: было бы намного полезнее для граждан, если включить в новый маршрут 101-го часть его «старого», с охватом окраины города с выходом на улицу Восточную. Проживающие там люди испытывают больше транспортных неудобств.

…В Чебоксары «наш» 101-й привез лишь 11 пассажиров из Новочебоксарска, включая журналиста. Зато в столице республики он быстро заполнился людьми, что называется, под завязку. Видимо, здесь народ быстро сообразил, насколько этот маршрут для них удобен. Кстати, в Новочебоксарске волонтеры на остановках раздают горожанам красочно оформленную схему движения маршрута 32/101, так что недостатка в пассажирах, думается, не будет, если люди узнают, куда их довезут.

И еще об одном. Выехав из Новочебоксарска, водитель «передал» немногочисленных пассажиров другому автобусу этого же маршрута. А на вопрос журналиста: «Зачем? Потому что нас мало?», успокоил: «Нет, просто машина подломалась». То, что у нас большие автобусы нередко выходят из строя, вроде бы не диво. И все же — а если бы 50 пассажиров пришлось пересаживать?..

Фото газеты «Грани»

По новому маршруту будут курсировать автобусы общей вместимостью 64 и 72 места.