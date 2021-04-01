Самозанятые могут обратиться за субсидиями в Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашии

По информации регионального Минэкономразвития, на данный момент в качестве самозанятых в Чувашии зарегистрировано более 14 тысяч граждан. Тема их поддержки обсуждалась сегодня на заседании Кабинета министров республики.

«Как и субъекты малого и среднего бизнеса любой самозанятый имеет все те же возможности для получения микрозайма на открытие или развитие собственного дела», – отметил заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Денис Спирин.

Данная поддержка включает в себя финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную помощь. Сюда же относятся поддержка в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются внешнеэкономической, а также сельскохозяйственной деятельностью.

В 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса в бюджете Чувашии предусмотрено 822,7 млн. рублей.

На помощь могут рассчитывать самозанятые граждане, начинающие предприниматели (с момента регистрации которых прошло не более 1 года) и социальные предприниматели, а также действующие бизнесмены.