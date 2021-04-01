В Чебоксарах пять человек отравились угарным газом

В воскресенье, 11 апреля, в Чебоксарах в жилом доме по улице Гремячевской отравились угарным газом пять человек, в том числе трое детей.

Сообщение об этом поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города в девять часов вечера, доложил на планерке в администрации Чебоксар начальник ЕДДС Александр Малов. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как сообщает прокуратура республики, предварительно установлено: возможной причиной произошедшего стало обрушение внутренней части дымохода, что привело к скоплению угарного газа в жилом помещении.

В минувший вторник зарегистрировано еще одно происшествие. Утром между первым и вторым этажами одного из подъездов многоквартирного жилого дома в Чебоксарах обнаружены тела троих мужчин в возрасте от 30 до 32 лет. По этому факту СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку. По предварительным данным, погибшие скончались после употребления наркотического вещества. Назначены судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают источник поставки наркотика.