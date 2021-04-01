Магистраль М-12 начинается… со штаба

Еще месяца три назад здесь было пустынно — разве что редкий зверь пробежит… А сегодня шумно и многолюдно: возведение здания для штаба строительства шестого этапа скоростной автомагистрали М-12 «Москва — Казань», развернутое строительно-инвестиционным холдингом «Автобан», в полном разгаре.

Да тут жить можно!

Расчищена площадка, заложен фундамент, идет монтаж каркаса здания — и уже вырисовываются очертания, скажем так, центра управления стройкой. Возглавляет штаб, кстати, Глава Чувашии Олег Николаев, его заместителем назначен министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов. Также в состав штаба вошли региональные министры сельского хозяйства, экономического развития, природных ресурсов, культуры, строительства, главы администраций шести районов, по которым пройдет трасса, представители Госкомпании «Автодор» и подрядчика — холдинга «Автобан».

Шестой этап скоростной магистрали М-12 (км 454 — км 586) протянется по территориям Нижегородской области и Чувашской Республики — от пересечения с дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки — Порецкое» до пересечения с дорогой федерального значения A-151 «Цивильск — Ульяновск». Протяженность этапа составит 132 километра. На территорию нашей республики трасса «входит» в Шумерлинском районе, и, конечно, логично, что здание штаба возводится именно здесь — на 519-м километре будущей автомагистрали.

Проектировщиком и субподрядчиком строительства модульного здания штаба стало ООО СТК «Ника». Общая площадь здания составит более 2000 квадратных метров.

— Не многовато — для временного размещения штаба?

— Не беспокойтесь, будем использовать каждый квадратный метр, — заверил корреспондента газеты генеральный директор ОАО «ХМДС» Константин Чертков. — Здесь разместится конференц-зал на 120 человек, оборудуем рабочие места для 90 сотрудников проектной группы нашей компании, кабинеты для представителей заказчика, подрядчика и Стройконтроля. И еще: в новом штабе разместится медицинский пункт с амбулаторией на 20 коек. Пандемия коронавируса пошла на спад, но, к сожалению, не прекратилась. Игнорировать опасность нельзя, и поэтому мы должны подстраховаться — амбулаторию в случае необходимости можно будет использовать как временную карантинную зону.

Работы хватит всем

Уже к июню, обещают строители, здание штаба будет готово — «под ключ». И о прилегающей территории позаботятся: озеленение, благоустройство — все как полагается. Впрочем, не штабом единым. Помимо его здания на территории производственной базы разместятся общежития — для рабочих на 1000 человек и сотрудников ИТР на 100 человек, вагон-городок из 60 вагонов, лаборатория и лабораторные посты, АБЗ и площадка для хранения инертных материалов… Согласитесь, чуть ли не полноценный новый населенный пункт на карте Чувашии — с жилыми домами и промзоной!

НАША СПРАВКА Протяженность скоростной магистрали М-12 «Москва — Казань», входящей в состав транснационального маршрута «Европа — Западный Китай», составит 794 километра. Трасса включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, разработанный в соответствии с указом Президента России от 7 мая 2018 года. Заказчиком проекта выступила Государственная компания «Автодор». Стоимость контракта составляет 69,2 млрд рублей. Завершение строительства магистрали запланировано на 2024 год.

Сейчас в строительстве штаба задействованы порядка ста специалистов. Половина из них местные — жители близлежащих сел и городов Чувашии. И именно это в первую очередь радует местные власти.

— Для нас немаловажно, что именно Шумерлинский район выбран местом для дислокации организации, которая займется содержанием, обслуживанием будущей дороги. Наверняка это будет сторонняя организация, но там будут работать наши люди — шумерлинцы, и именно это, новые рабочие места для местных жителей, я, как глава администрации, считаю главным для нас плюсом, — заявил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов.

Магистраль, можно сказать, еще только в планах, а ее положительное влияние на зарплаты местных жителей уже, говорят, чувствуется. Как отмечают представители ДСК «Автобан», в Шумерле нет недостатка в образованных специалистах с опытом работы, и компания охотно привлекает местных жителей к работе в IT, управлении персоналом, в департаменты разработки исполнительной документации. Устраиваясь в «Автобан», такие сотрудники будут получать и уже получают зарплату на 50-60% больше, чем они зарабатывали до этого в местных организациях.

Однако это не значит, что людям без высшего образования дадут от ворот поворот. Было бы желание добросовестно работать — и без диплома вуза есть возможность сотрудничать с «Автобаном». До начала самих дорожных работ времени остается совсем немного, и холдинг намерен уже в ближайшее время приступить к набору водителей, рабочих и младшего обслуживающего персонала. Работы хватит всем — в условиях дефицита рабочих мест с достойной зарплатой в этом руководство района видит серьезную подпору занятости местного населения.

Дивиденды приятные и неожиданные

Кстати, положительный эффект от большой стройки порой появляется в самых неожиданных сферах. Точно подмечено: не угадаешь, где найдешь и где потеряешь. «Нашли» шумерлинцы в сдаче внаем жилья — этого, пожалуй, даже городские власти не предвидели. Рассказывают, что с приездом дорожных строителей в разы активизировался и вырос арендный рынок города. Если до захода «Автобана» в Шумерле двухкомнатную квартиру редким гостям сдавали за 8-12 тыс. рублей в месяц, то сейчас, используя резкое повышение спроса на квадратные метры, на сдаче тех же двушек их собственники зарабатывают в два-три раза больше — до 20-25 тыс. рублей в месяц.

И это только цветочки, а ягодки еще впереди — список ожидаемых районом дивидендов этим далеко не ограничивается. В нашей республике отрезок магистрали М-12 от границы с Нижегородской областью до Татарстана протянется на 94 км, из них длина участка по территории Шумерлинского района составит порядка 26 километров. По контракту новая магистраль будет соответствовать технической категории IБ с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Участок будет включать четыре полосы движения, по две в каждую сторону, на нем будут построены 54 моста и путепровода и одна транспортная развязка.

— Новая трасса послужит повышению инвестиционной привлекательности района, и наш край должен получить серьезный импульс для развития экономики, — уверен Лев Геннадьевич. — Благодаря развязке, которую предусмотрено построить на нашей территории, район станет точкой притяжения транспортных потоков. В Чувашии на М-12 будет еще одна развязка — в Комсомольском районе, но из Чебоксар в Москву через нас ближе. Время в пути заметно сокращается. Из Шумерли до Первопрестольной, как нам говорят, можно будет доехать за 4 часа — намного быстрее, чем сегодня по трассе М-7.

При этом он не стал скрывать, что есть определенные переживания за судьбу муниципальных дорог: что будет, если по ним поедет тяжелая дорожная техника? «Вселяет надежду то, что дорожники все свои действия согласовывают с местными властями, к нам прислушиваются. Если наши дороги пострадают — обещают их отремонтировать: восстановление предусмотрено их дорожной картой. Надеюсь, что также согласованно будем решать и другие вопросы, связанные со строительством магистрали», — отметил глава администрации района.

Фото пресс-службы ДСК «Автобан»

Уже в июне здесь разместится штаб строительства магистрали М-12 — это почти как центр управления полетами.