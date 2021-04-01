Планерка Главы: нацпроекты требуют ускорения, а праздничные мероприятия — осторожности

Тема мероприятий, связанных с предстоящими майскими праздниками, стала доминирующей на еженедельном совещании у Главы Чувашии. Однако и «будничным» вопросам уделили немалое внимание.

Вторую неделю Олег Николаев начинает планерку с вопроса, не значащегося в повестке дня, — обсуждения ситуации в Канаше, где сгорела крыша многоэтажного дома. Глава администрации города Виталий Михайлов доложил, что денежные выплаты из бюджета получили 105 жильцов, чье имущество пострадало. На сегодняшний день в местах временного проживания, а именно в общежитии строительного техникума и гостинице, находятся 17 и 6 человек соответственно. Два подрядчика готовы восстанавливать пострадавший дом, сейчас оформляются необходимые документы, чтобы начать ремонт здания.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минстрою республики и администрации города Канаша в течение ближайших двух дней определиться с датой начала восстановительных работ в поврежденном пожаром доме.

Готовы предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 1-й квартал. По данным Минэка Чувашии, инфляция за этот период составит 2,2%, незначительно превысив среднероссийский показатель 2,1%. Индекс промышленного производства демонстрирует спад — в сравнении с январем — мартом прошлого года он составил 96,9%. Зато в сельском хозяйстве этот показатель равен 100,2%. На рост, хоть и небольшой, в основном повлияло динамично развивающееся овощеводство закрытого грунта: томатов выращено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, огурцов — в 1,9 раза. И в этом всякий может убедиться при желании — эти овощи всегда имеются в продаже хоть в магазинах, хоть на рынке. Среднемесячная зарплата в Чувашии в первом квартале составила 31466 рублей. А вот инвестиционная активность оставляет желать лучшего.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минэкономразвития Чувашии принять меры для повышения инвестиционной активности в республике. Совместно с Минфином совершенствовать налоговое законодательство, особенно касающееся малого и среднего бизнеса.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков привел оперативные данные об исполнении бюджета. Пока картина неплохая, наблюдается профицит, растут собственные налоговые доходы. «Но говорить о некой стабильной устойчивости пока сложно, ситуация каждый день меняется», — выказал профессиональную осторожность главный финансист республики. Он особо отметил, что с переходом в начале года на казначейский счет (до этого получатели бюджетных средств аккумулировали средства в Банке России) республике удалось заработать. «Управление федерального казначейства размещает временно свободные средства, и по итогам первого квартала нам зачислено 34,6 млн рублей доходов», — доложил Михаил Ноздряков. А вот освоение средств по нацпроектам вызывает у него беспокойство. Финансирование по некоторым из них даже не начато.

ПОРУЧЕНИЕ.

Всем профильным министерствам в десятидневный срок проанализировать ход реализации национальных проектов и активизировать работу задействованных предприятий и организаций.

По праздничной теме заслушали нескольких докладчиков. Осторожный и взвешенный подход продемонстрировала руководитель Минкультуры Светлана Каликова. В связи с эпидемиологической ситуацией она предложила отказаться от традиционных шествий в честь Дня весны и Труда 1 Мая и провести шествие с использованием фото- и видеоматериалов в онлайн-формате. А 9 Мая, отмечая 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, прислушиваясь к рекомендациям Роспотребнадзора, обойтись без традиционной полевой кухни. И, возможно, без шествия «Бессмертного полка» (по нему санитарные врачи еще не приняли окончательного решения) – взамен предложено провести его в онлайн-формате.

Немного иначе представляет День Победы в Чебоксарах заместитель военного комиссара Чувашии Сергей Сергеев. В его сценарий также включен парад пеших колонн и военной техники, который нынче хотят провести на площади Республики, только без гостей в лице ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и граждан старше 65 лет. В зачитанной им программе нашлось место и «Бессмертому полку», организованному, как и раньше, вживую, и солдатской кухне. А еще предлагаются полеты парашютистов, джигитовка казаков, колонна байкеров, и, как апофеоз, — танк с постамента по улице Кукшумской. В городской администрации поддерживают этот вариант, хотя пока остается открытым вопрос по финансированию мероприятий, связанных с организацией «Бессмертного полка», а также вечернего фейерверка и концерта на площади Республики.

Глава Чувашии посоветовал вопрос по танку и прочие технические моменты обсудить на оргкомитете. А Минздрав попросил обратить внимание на участников парада и накануне, по возможности, протестировать их на коронавирус. Одобрив предложение об онлайн-праздновании 1 Мая, чтобы затем больше мероприятий провести очно 9 Мая, Олег Николаев поставил под сомнение некоторые моменты сценария: «На сегодняшний день мы не можем похвастаться, что идет стабильное снижение заболеваемости. И говорить уверенно, что можем собирать людей, даже с обеспечением мер безопасности, пока преждевременно». Поэтому праздничные концерты и салюты пока остаются под вопросом.

Фото из архива редакции

Автомобильная колонна будет состоять из военной техники и специальной техники, которая выпускается на предприятиях Чувашии, выполняющих оборонный заказ.