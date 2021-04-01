Планерка Главы: нацпроекты требуют ускорения, а праздничные мероприятия — осторожности

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Тема мероприятий, связанных с предстоящими майскими праздниками, стала доминирующей на еженедельном совещании у Главы Чувашии. Однако и «будничным» вопросам уделили немалое внимание.
Вторую неделю Олег Николаев начинает планерку с вопроса, не значащегося в повестке дня, — обсуждения ситуации в Канаше, где сгорела крыша многоэтажного дома. Глава администрации города Виталий Михайлов доложил, что денежные выплаты из бюджета получили 105 жильцов, чье имущество пострадало. На сегодняшний день в местах временного проживания, а именно в общежитии строительного техникума и гостинице, находятся 17 и 6 человек соответственно. Два подрядчика готовы восстанавливать пострадавший дом, сейчас оформляются необходимые документы, чтобы начать ремонт здания.

ПОРУЧЕНИЕ.
Минстрою республики и администрации города Канаша в течение ближайших двух дней определиться с датой начала восстановительных работ в поврежденном пожаром доме.

Готовы предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 1-й квартал. По данным Минэка Чувашии, инфляция за этот период составит 2,2%, незначительно превысив среднероссийский показатель 2,1%. Индекс промышленного производства демонстрирует спад — в сравнении с январем — мартом прошлого года он составил 96,9%. Зато в сельском хозяйстве этот показатель равен 100,2%. На рост, хоть и небольшой, в основном повлияло динамично развивающееся овощеводство закрытого грунта: томатов выращено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, огурцов — в 1,9 раза. И в этом всякий может убедиться при желании — эти овощи всегда имеются в продаже хоть в магазинах, хоть на рынке. Среднемесячная зарплата в Чувашии в первом квартале составила 31466 рублей. А вот инвестиционная активность оставляет желать лучшего.

ПОРУЧЕНИЕ.
Минэкономразвития Чувашии принять меры для повышения инвестиционной активности в республике. Совместно с Минфином совершенствовать налоговое законодательство, особенно касающееся малого и среднего бизнеса.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков привел оперативные данные об исполнении бюджета. Пока картина неплохая, наблюдается профицит, растут собственные налоговые доходы. «Но говорить о некой стабильной устойчивости пока сложно, ситуация каждый день меняется», — выказал профессиональную осторожность главный финансист республики. Он особо отметил, что с переходом в начале года на казначейский счет (до этого получатели бюджетных средств аккумулировали средства в Банке России) республике удалось заработать. «Управление федерального казначейства размещает временно свободные средства, и по итогам первого квартала нам зачислено 34,6 млн рублей доходов», — доложил Михаил Ноздряков. А вот освоение средств по нацпроектам вызывает у него беспокойство. Финансирование по некоторым из них даже не начато.

ПОРУЧЕНИЕ.
Всем профильным министерствам в десятидневный срок проанализировать ход реализации национальных проектов и активизировать работу задействованных предприятий и организаций.

По праздничной теме заслушали нескольких докладчиков. Осторожный и взвешенный подход продемонстрировала руководитель Минкультуры Светлана Каликова. В связи с эпидемиологической ситуацией она предложила отказаться от традиционных шествий в честь Дня весны и Труда 1 Мая и провести шествие с использованием фото- и видеоматериалов в онлайн-формате. А 9 Мая, отмечая 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, прислушиваясь к рекомендациям Роспотребнадзора, обойтись без традиционной полевой кухни. И, возможно, без шествия «Бессмертного полка» (по нему санитарные врачи еще не приняли окончательного решения) – взамен предложено провести его в онлайн-формате.
Немного иначе представляет День Победы в Чебоксарах заместитель военного комиссара Чувашии Сергей Сергеев. В его сценарий также включен парад пеших колонн и военной техники, который нынче хотят провести на площади Республики, только без гостей в лице ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и граждан старше 65 лет. В зачитанной им программе нашлось место и «Бессмертому полку», организованному, как и раньше, вживую, и солдатской кухне. А еще предлагаются полеты парашютистов, джигитовка казаков, колонна байкеров, и, как апофеоз, — танк с постамента по улице Кукшумской. В городской администрации поддерживают этот вариант, хотя пока остается открытым вопрос по финансированию мероприятий, связанных с организацией «Бессмертного полка», а также вечернего фейерверка и концерта на площади Республики.
Глава Чувашии посоветовал вопрос по танку и прочие технические моменты обсудить на оргкомитете. А Минздрав попросил обратить внимание на участников парада и накануне, по возможности, протестировать их на коронавирус. Одобрив предложение об онлайн-праздновании 1 Мая, чтобы затем больше мероприятий провести очно 9 Мая, Олег Николаев поставил под сомнение некоторые моменты сценария: «На сегодняшний день мы не можем похвастаться, что идет стабильное снижение заболеваемости. И говорить уверенно, что можем собирать людей, даже с обеспечением мер безопасности, пока преждевременно». Поэтому праздничные концерты и салюты пока остаются под вопросом.

 

 

Фото из архива редакции
Автомобильная колонна будет состоять из военной техники и специальной техники, которая выпускается на предприятиях Чувашии, выполняющих оборонный заказ.

Опубликовано: 12 апреля 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.