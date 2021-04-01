С 8 мая из Чебоксар в Москву будет курсировать двухэтажный поезд

Подвижной состав поезда дальнего следования № 72/71 сообщением Москва — Чебоксары обновили к началу летнего сезона. Двухэтажные поезда пользуются у пассажиров большим спросом, сообщают в компании. За I квартал года в таких вагонах поездки совершили более 1,8 млн пассажиров — на 16,3% больше, чем в прошлом году. Новый подвижной состав оснащен современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, мультимедийными системами. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и usb-порты. В вагонах типа СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем, доступ в купе осуществляется по индивидуальным магнитным ключ-картам. В составе поездов предусмотрены также вагоны со специальными купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров и их сопровождающих, а также подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления.