С начала года в Чувашии заключено 780 социальных контрактов

Государственная помощь на основании социальных контрактов оказывается малоимущим гражданам в Чувашии с прошлого года. В 2021 году по состоянию на 9 апреля в регионе заключено 780 соцконтрактов: на помощь в трудоустройстве – 350, на открытие собственного дела – 119, для ведения личного подсобного хозяйства – 12, по иным направлениям – 229.

В 2020 году в республике заключено 5147 соцконтрактов. Из них на поиск работы – 1696, на прохождение профессионального обучения или получения дополнительного образования – 545, на осуществление предпринимательской деятельности – 478, на прямую финансовую поддержку семей – 2428. Общий объем финансовой помощи гражданам составил 375,8 млн рублей. Количество граждан, охваченных такой помощью достигло более 19 тысяч человек.

На совещании по итогам реализации посланий Президента заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова отметила Чувашию среди лучших регионов в стране по внедрению социальных контрактов.