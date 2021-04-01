Выставка Маревны в КВЦ «Радуга»

Из Мариинского Посада в парижский «Улей»

Чувашская земля славится музыкантами, поэтами, художниками — не только теми, что живут и трудятся на ней, но и теми, что покинули родину и вписали свое имя в историю мирового искусства. Среди таких имен, тонкой ниточкой связывающих Чувашию с французскими кубистами и Парижем начала прошлого века, можно назвать Маревну — Марию Брониславовну Воробьеву-Стебельскую.

Родилась она в Мариинском Посаде, который описывает как «деревню близ Чебоксар». Дочь русской провинциальной актрисы и польского аристократа, служившего по лесному ведомству, Мария рано осталась без матери и росла на попечении старой нянюшки. «Когда я думаю о своем детстве, я будто снова вдыхаю ароматы дикой степи, сырой древесины на берегах Волги и Казанки, запахи бескрайнего леса, опавших листьев, осени», — пишет Маревна в своих воспоминаниях. Рассказывает о чудных нянюшкиных сказках, о страстном охотнике-отце, который привозил ей из леса убитых зайцев и перепелок, а в четыре года подарил живого медвежонка, который стал единственным другом одинокой девочки.

Когда ей исполнилось шесть, Бронислава Стебельского перевели служить на Кавказ. Там Мария пошла в школу и начала рисовать — ее работы с изображением ведьм, чертей и чудовищ из народных сказок, чем-то смахивавших на учителей, постоянно появлялись на школьных выставках. После получения аттестата отец отправил ее в Москву изучать искусство на Строгановских курсах. В 1911 году, побывав на Капри, где жили многие русские писатели и художники, девушка познакомилась с Горьким, который и дал ей имя сказочной морской царевны. «Маревна! Ни у кого никогда не будет такого имени, гордись и оправдай его».

И она оправдала. Решив продолжить образование в тогдашней столице мирового искусства, Маревна едет в Париж, где входит в круг поэтов и художников, завсегдатаев кафе «Ротонда» на Монпарнасе. Дружит с Максимилианом Волошиным и Ильей Эренбургом, Амадео Модильяни и Пабло Пикассо, а ближе всего — с Осипом Цадкиным и Хаимом Сутиным.

СПРАВКА «СЧ» Выставка «Парижский Улей глазами Маревны» входит в масштабный проект «Лица Чувашии», который центр реализует с 2017 года. Он рассказывает о вкладе выдающихся представителей чувашского народа в развитие российской и мировой науки, образования и культуры.

С началом Первой мировой, в особенно трудные для художников дни, все теснее сплачивается группа вокруг мексиканца Диего Риверы. В его мастерской на улице дю Депар они собираются поговорить о новых идеях в живописи, о кубизме и конструктивизме, горячо спорят и анализируют композиции Сезанна. Именно под влиянием Риверы меняется творческое мировоззрение Маревны, она учится видеть природу и предметы в особом ракурсе и начинает активно использовать в своих произведениях кубистические приемы: «секущие» линии и плоскости, органично выстроенные геометрические конструкции и в конце концов приходит к оригинальному синтезу пуантилизма и кубизма.

Пуантилизм — манера письма раздельными мазками правильной формы — привлекал Маревну ясной логикой, соединял основательность и поэзию, напоминая яркие византийские мозаики Грузии и Италии.

Ривера сыграл большую роль не только в творчестве, но и в личной жизни Маревны. С 1915 по 1921 год, пока Диего не вернулся в Мексику, они, несмотря на очень непростые отношения, были вместе. Их дочь, Марика, стала известной танцовщицей и актрисой.

Маревна оставила обширное и разнообразное творческое наследие, наиболее крупное собрание ее произведений находится в Музее современного искусства в Женеве, а также в собрании Музея Монпарнаса в Париже и в частных коллекциях. Однако больше всего она известна своими воспоминаниями (из трех книг мемуаров на русский переведена «Моя жизнь с художниками «Улья») и большими групповыми портретами своих друзей с Монпарнаса, которые написала в 1960-1970-е годы как дань памяти и уважения знаменитым деятелям культуры ХХ века.

И хотя у чебоксарского зрителя пока нет возможности познакомиться с ними в оригинале, в Культурно-выставочном центре «Радуга» можно увидеть репродукции этих памятных портретов и зарисовок быта художников парижского «Улья», а также благодаря масштабной инсталляции «заглянуть в окна» мастерских, где рождались шедевры, и представить себе это знаменитое пространство.

Фото img0.liveinternet.ru

Группа русских художников — участников выставки 1921 года в Париже. В центре жена художника Сергея Судейкина — Вера Судейкина (в шляпе), рядом с ней — Маревна.