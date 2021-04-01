Чувашия получит деньги на промышленные программы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На финансирование региональных программ развития промышленности направят 1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства России.
Средства распределят между 25 регионами. В их числе — республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области, в которых ранее с рабочими поездками побывал председатель правительства. Чувашия должна получить 61,8 млн рублей. Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.
Согласно правилам предоставления таких субсидий в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы. Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.

Опубликовано: 7 апреля 2021 г.


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